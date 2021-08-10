Тарифы на коммуналку: как изменятся цены осенью 2021 года

Подорожание энергоносителей в мире и рост затрат в Украине делает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги неизбежным. В правительстве готовятся поднять цены.

Тарифы на тепло вырастут на треть

В Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренном Кабмином 31 мая говорится о том, что тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%. В дальнейшем цены будут расти меньшими темпами.

В Национальном банке Украины также прогнозируют неизбежное повышение. По данным НБУ, тарифы на отопление и горячее водоснабжение повысятся, поскольку они не корректировались в 2020 году. Другие жилищно-коммунальные услуги подорожают под влиянием увеличения заработных плат работникам и других производственных расходов.

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в июле 2021 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 35,5%. Цены на природный газ поднялись на 164,5%, на электроэнергию - на 36,6%, на отопление и горячую воду - на 13,9%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в последнее время неоднократно заявлял о том, что правительство не имеет отношения к коммунальным тарифам, которые устанавливают местные власти и регулятор - НКРЭКУ. Тем не менее, решение ключевых вопросов по тарифам зависит от Кабмина. В частности, это вопрос стоимости газа и электроэнергии.

Электроэнергия подорожает на четверть

Правительство подняло среднюю цену на электроэнергию для населения на 36,6% с 1 января 2021 года. После этого цены были заморожены до 1 сентября. Кабмин готовится поднять тариф, при этом разрабатываются различные варианты ценообразования.

НБУ ожидает, что в III квартале 2021 года вырастут цены на электроэнергию для населения с дифференцированными тарифами в зависимости от объемов потребления. Центробанк прогнозирует средний рост тарифов на 23%.

Тарифы на газ

По итогам 2021 года средневзвешенная цена газа будет близка к текущей благодаря внедрению годовых тарифных планов для населения. Цены на газ для населения не будет меняться до конца апреля 2021 года. В частности, "Нафтогаз" определил годовой тариф на уровне 7,96 грн/куб. м. Другие крупные поставщики продают газ примерно по этой же цене.