Нафтопереробка в РФ відкотилася на 21 рік назад завдяки українським ударам

Через успішні українські атаки на російську паливну інфраструктуру нафтопереробка в РФ обвалилася до найнижчого рівня за останній 21 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Від початку місяця російські НПЗ переробляли в середньому лише 3,91 млн барелів нафти на добу. Це найнижчий показник із березня 2005 року.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяги нафтопереробки в Росії впали більш ніж на 1,4 млн барелів на добу.

Через значний дефіцит російська влада була змушена заборонити більшість експорту дизельного пального до кінця липня. Раніше Кремль уже запровадив обмеження на постачання за кордон бензину та авіаційного пального.

Росія є одним із ключових світових експортерів дизелю, тому скорочення її поставок швидко підняло світові ціни до багаторічних максимумів. Ситуацію на міжнародному ринку додатково ускладнюють перебої з постачанням нафтопродуктів із Близького Сходу.

Масштаби ударів по російських НПЗ

Причиною паливної кризи в РФ стала серія успішних операцій українських сил. Bloomberg підрахувало, що за останні 100 днів відбулося близько 50 атак на російські паливні об'єкти. Під ударами опинились щонайменше 24 із 34 великих російських НПЗ.

Оскільки РФ засекретила офіційну статистику своєї паливної галузі, аналітики оцінюють її реальні втрати за допомогою супутникового моніторингу нафтових родовищ і резервуарів, а також відстеження логістики у реальному часі.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін визнав, що удари ЗСУ спричинили "певні проблеми з нафтопродуктами" в Росії. Водночас він запевнив, що ситуацію нібито вдається поступово стабілізувати.