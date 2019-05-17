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Стало известно, где родился сын Меган Маркл: в сеть слили важный документ

STYLERЖизнь    17.05.2019 - 19:22
Стало известно, где родился сын Меган Маркл: в сеть слили важный документ
Принцы Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл родила ребенка не там, где планировала изначально

Меган Маркл родила первенца 6 мая. В сеть слили свидетельство о рождении сына герцогини, по которому можно определить место рождения Арчи. Об этом сообщают западные таблоиды.

Из документа стало понятно, что Меган Маркл родила сына не в Фрогмор-хаузе в Виндзоре, как изначально планировала герцогиня Сассекская, а в лондонской частной больнице The Portland Hospital.

Стало известно, где родился сын Меган Маркл: в сеть слили важный документ

Меган Маркл родила ребенка - свидетельство о рождении Арчи (фото: западные СМИ)

Мама малыша в документе именуется "Рэйчел Меган, Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская". А в графе "род занятий" указано - "принцесса Соединенного королевства". Именно такая профессия присвоена также и Кейт Миддлтон.

Стало известно, где родился сын Меган Маркл: в сеть слили важный документ

Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи (фото: twitter.com/PA)

К слову, недавно Меган Маркл извинилась перед экс-подругами. Стало известно, за что стыдно герцогине.

Напомним, что главред Vogue озвучил имя самой стильной дамы в королевской семье.

Ранее также сообщалось, что было названо место и время крещения первенца Меган Маркл и принца Гарри.

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