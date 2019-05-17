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Крещение сына Меган Маркл и принца Гарри: когда и где проведут обряд

STYLERПерсоны    17.05.2019 - 09:04
Крещение сына Меган Маркл и принца Гарри: когда и где проведут обряд
Фото: коллаж РБК-Украина

Британцы активно делают ставки

Меган Маркл и принц Гарри могут крестить своего сына Арчи Гаррисона в июле. Хотя Букингемский дворец еще не подтвердил официальную дату, вряд ли это произойдет раньше, если брать во внимание предыдущие примеры членов британской королевской семьи. Об этом пишет Express.  

Так, обычно крещение королевских детей проводят в возрасте от трех до шести месяцев.

Правда, дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта и принц Луи были крещены, когда им было всего два месяца. В то время как их старшего сына принца Джорджа крестили в возрасте трех месяцев.

Молодой папа, принц Гарри был крещен в три месяца, и высока вероятность, что он желает для маленького Арчи сделать то же самое.

Крещение сына Меган Маркл и принца Гарри: когда и где проведут обряд

Меган Маркл и принц Гарри со своим сыном Арчи (фото: instagram.com/sussexroyal)

Тем временем букмекерские конторы Ladbrokes принимают ставки на то, в каком месяце проведут крещение Арчи. Текущие коэффициенты такие, что на май ставят 4 к 1, на июнь - 6 к 4 и на июль - 4 к 5.

"В том, что касается крещения Арчи, спешки нет, и мы считаем, что это будет в июле до поездки королевы в Балморал", - рассказал Алекс Апати из букмекерской конторы.

Говоря о месте крещения Арчи, что часовня Виндзорского замка, где Меган и принц Гарри связали себя узами брака, может стать для этого отличным местом. 

Еще вариант - часовня Св. Георгия, которая находится практически у порога резиденции семьи герцогов Сассекских - во Фрогмор-коттедже.

Кстати, принц Гарри также был крещен в часовне Св. Георгия, поэтому крещение там Арчи соответствовало бы семейным традициям.

Малыша Арчи скорее всего оденут для крещения в традиционное королевское детское платье из кружева и шелка Honiton.

Это платье является точной копией того, которое носили поколения королевских детей, в том числе сама королева Елизавета II. Его также носили все герцоги и герцогини Кембриджские.

Крещение сына Меган Маркл и принца Гарри: когда и где проведут обряд

Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

Как сообщалось ранее, Меган Маркл может нарушить еще одну королевскую традицию.

Также мы писали о том, что компания Disney подарила сыну Меган Маркл и принца Гарри милый мультик.

Добавим, что ребенка Меган Маркл сравнили с королевой Елизаветой II и предположили, что он может повторит ее судьбу. 

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