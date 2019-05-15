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Меган Маркл и принц Гарри нашли няню для Арчи: фото

STYLERПерсоны    15.05.2019 - 08:39
Меган Маркл и принц Гарри нашли няню для Арчи: фото
Фото: (GettyImages)

Меган Маркл не стала долго мешкаться с выбором

Меган Маркл и принц Гарри не спешат с поисками няни для ребенка, поскольку с этой ролью на данный момент отлично справляется бабушка малыша, Дориа. Об этом информирует издание Daily Mail.

Многие утверждали, что когда Меган Маркл и принц Гарри станут родителями, штат их сотрудников увеличится, однако догадки не оправдались. Пара решила попросить о помощи мать герцогини, и пока что семью все устраивает.

Новоиспеченные родители не торопятся нанимать няню, шеф-повара и команду сотрудников в свой новый семейный дом. Вместо этого они предпочитают помощь близкого им человека - 62-летней бабушки Дории, которая живет с парой на протяжении нескольких недель.

Меган Маркл и принц Гарри нашли няню для Арчи: фотоФото: (GettyImages)

В сети ходило много слухов о том, какую именно няню ищут новоиспеченные родители. Поговаривали, что герцог и герцогиня хотят найти квалифицированного мужчину или даже американку, которая будет присматривать за малышом.

Однако на данный момент пара остановилась на более классическом варианте воспитания. К слову, есть предположения, что и на кухне планирует работать Меган, вместо того, чтобы нанимать специалистов.

Напомним, что главред Vogue озвучил имя самой стильной дамы в королевской семье.

Кстати, в жизни герцогини произошли колоссальные изменения. На данный момент она намерена помогать женщинам, проживающим в развивающихся странах.

Мы сообщали, что Кейт Миддлтон предостерегла Меган Маркл. А принц Уильям заявил, что очень взволнован и с нетерпением ждет встречи с малышом и его родителями в ближайшее время.

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