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Стало відомо, де народився син Меган Маркл: у мережу злили важливий документ

STYLERЖиття    17.05.2019 - 19:22
Стало відомо, де народився син Меган Маркл: у мережу злили важливий документ
Принци Гаррі та Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл народила дитину не там, де спочатку планувала

Меган Маркл народила первістка 6 травня. У мережу злили свідоцтво про народження сина герцогині, за яким можна визначити місце народження Арчі. Про це повідомляють західні таблоїди.

З документа стало зрозуміло, що Меган Маркл народила сина не у Фрогмор-хаузі у Віндзорі, як спочатку планувала герцогиня Сассекська, а в приватній лондонській лікарні The Portland Hospital.

Стало відомо, де народився син Меган Маркл: у мережу злили важливий документ

Меган Маркл народила дитину - свідоцтво про народження Арчі (фото: західні ЗМІ)

Мама малюка в документі іменується "Рейчел Меган, Її Королівська Високість герцогиня Сассекська". А в графі "рід занять" зазначено - "принцеса Сполученого королівства". Саме така професія присвоєна також і Кейт Міддлтон.

Стало відомо, де народився син Меган Маркл: у мережу злили важливий документ

Меган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі (фото: twitter.com/PA)

До речі, нещодавно Меган Маркл вибачилася перед екс-подругами. Стало відомо, за що соромно герцогині.

Нагадаємо, що главред Vogue озвучив ім'я найстильнішою дами в королівській сім'ї.

Раніше також повідомлялося, що було названо місце і час хрещення первістка Меган Маркл і принца Гаррі.

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