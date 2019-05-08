Меган Маркл и принц Гарри объявили имя своего первенца (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Сына герцогов Сассекских посетила королева Британии Елизавета II и принц Чарльз

Меган Маркл и принц Гарри дали имя своему первенцу, который родился на свет два дня назад - 6 мая. Ребенка, который уже получил титул лорд Маунтбеттен-Виндзор, молодые родители назвали Арчи. Об этом сообщается на официальной странице герцогов Сассекских в Instagram в среду, 8 мая.

Сегодня малыша впервые публично показали миру. Кадры были сделаны прибытию в резиденцию в Виндзоре.

Сообщение в сети об имени ребенка также сопровождается фото.

Фото: instagram.com/sussexroyal

На нем королева Елизавета II вместе с герцогом Эдинбургским принцем Чарльзом, и молодым отцом - принцем Гарри - смотрят на новорожденного, которого держит на руках Меган.

Сообщается, что полное имя ребенка - Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.

Меган Маркл и принц Гарри показали ребенка (фото: twitter.com/PA)

Добавим, что пользовател сети в комментариях к снимку и сообщению о выборе имени сына Меган и Гарри купают молодых родителей в комплиментах и желают их первенцу расти здоровым и счастливым.

Меган Маркл и принц Гарри показали ребенка (фото: twitter.com/PA)

Как сообщалось ранее, принц Гарри вскоре после рождения малыша давал пресс-конференцию, рассказывая, как он невероятно счастлив.