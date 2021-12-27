UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стало известно, когда и как пересчитают пенсии работающим пенсионерам

Автор: Роман Мирончук

С апреля 2022 года работающим пенсионерам будет осуществлена доплата к пенсиям, размер которой рассчитывается индивидуально с учетом страхового стажа и официальной зарплаты.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

При этом перерасчет пенсий произойдет в автоматическом режиме, поэтому обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно.

Новый размер пенсии работающим пенсионерам будет определяться путем умножения средней зарплаты, страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка.

Напомним, в Украине с 1 декабря 2021 года увеличились суммы многих социальных выплат, включая и пенсий. Это связано с повышением минимального прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

При этом в декабре повышение пенсий получили лишь некоторые категории пенсионеров, остальным придется подождать до 2022 года.

Кто получил повышении в декабре

  • Люди с минимальной пенсией;
  • Люди с максимальной пенсией;
  • Украинцы, которые достигли 75-летнего возраста по состоянию на 1 декабря;
  • Пенсионеры, которые достигли 65 лет и вышли на пенсию в декабре с необходимым стажем (для женщин - 30 лет, для мужчин - 35 лет).
  • Пенсионеры, у которых есть стаж сверх нормы;
  • Пенсионеры, у которых маленький трудовой стаж, и они получают минимальную пенсию и не работают;
  • Также увеличены надбавки к пенсии ветеранам войны и за особые заслуги.

Мы также писали о том, как украинцам переоформить пенсию во время переезда с одного места жительства на другое.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии