Стало известно, когда и как пересчитают пенсии работающим пенсионерам

С апреля 2022 года работающим пенсионерам будет осуществлена доплата к пенсиям, размер которой рассчитывается индивидуально с учетом страхового стажа и официальной зарплаты.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
При этом перерасчет пенсий произойдет в автоматическом режиме, поэтому обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно.
Новый размер пенсии работающим пенсионерам будет определяться путем умножения средней зарплаты, страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка.
Напомним, в Украине с 1 декабря 2021 года увеличились суммы многих социальных выплат, включая и пенсий. Это связано с повышением минимального прожиточного минимума и минимальной заработной платы.
При этом в декабре повышение пенсий получили лишь некоторые категории пенсионеров, остальным придется подождать до 2022 года.
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