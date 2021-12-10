Повышение пенсий в декабре 2021: кому из украинцев не повезло з доплатой
В Украине с 1 декабря 2021 года увеличились суммы многих социальных выплат. Это связано с повышением минимального прожиточного минимума и минимальной заработной платы. В первую очередь, увеличились суммы пенсий украинцев.
Какие категории получат повышенные выплаты в декабре, а кому придется подождать до 2022 года, уточнили в Министерстве социальной политики.
Кто получит повышенные выплаты в декабре
Украинцы с минимальной пенсией. До декабря они получали 1845 гривен, теперь будут получать 1934 гривны.
Украинцы с максимальной пенсией. С 1 декабря они увеличились до 19340 гривен.
Пенсионеры, которые достигли 75-летнего возраста по состоянию на 1 декабря – они получат доплату в размере 400 гривен.
Украинцы, которые достигли 65 лет и вышли на пенсию в декабре с необходимым стажем (для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет) – они получат доплату в размере 200 гривен.
Пенсионеры, у которых есть стаж сверх нормы – за каждый год сверхурочного стажа выплаты повысились еще на 80 копеек.
Пенсионеры, у которых маленький трудовой стаж, и они получают минимальную пенсию и не работают – на 80 гривен.
Также будут увеличены надбавки к пенсии – ветеранам войны и за особые заслуги.
Кому пенсии в декабре 2021 не повысят
Все пенсионеры, которые не вошли в список указанных категорий – могут ожидать повышения пенсии в 2022 году.
Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет – у этой категории было повышение выплат с 1 октября 2021 года.
Также не будут в декабре повышаться пенсии для отдельных категорий военных и минимальные пенсии для лиц с инвалидностью, которые пострадали в аварии на ЧАЭС – эти выплаты подняли в 2021 году с июля.
Как отметили в Минсоцполитики, в следующем году запланировано повышение пенсий для украинцев в возрасте от 70 до 75 лет. С октября 2022 года они будут получать специальные доплаты в размере 300 гривен.
Украинцы со средними пенсиями также могут рассчитывать на пересчет выплат в 2022 году.
Кроме того, в 2022 году запланирована индексация пенсионных выплат.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с 1 декабря повысились налоги.
А также рассказывали о том, как украинцам переоформить пенсию во время переезда.