Повышение пенсий в декабре 2021: кому из украинцев не повезло з доплатой

В Украине с 1 декабря 2021 года увеличились суммы многих социальных выплат. Это связано с повышением минимального прожиточного минимума и минимальной заработной платы. В первую очередь, увеличились суммы пенсий украинцев.

Какие категории получат повышенные выплаты в декабре, а кому придется подождать до 2022 года, уточнили в Министерстве социальной политики.

Кто получит повышенные выплаты в декабре

Украинцы с минимальной пенсией. До декабря они получали 1845 гривен, теперь будут получать 1934 гривны.

Украинцы с максимальной пенсией. С 1 декабря они увеличились до 19340 гривен.

Пенсионеры, которые достигли 75-летнего возраста по состоянию на 1 декабря – они получат доплату в размере 400 гривен.

Украинцы, которые достигли 65 лет и вышли на пенсию в декабре с необходимым стажем (для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет) – они получат доплату в размере 200 гривен.

Пенсионеры, у которых есть стаж сверх нормы – за каждый год сверхурочного стажа выплаты повысились еще на 80 копеек.

Пенсионеры, у которых маленький трудовой стаж, и они получают минимальную пенсию и не работают – на 80 гривен.

Также будут увеличены надбавки к пенсии – ветеранам войны и за особые заслуги.

Кому пенсии в декабре 2021 не повысят

Все пенсионеры, которые не вошли в список указанных категорий – могут ожидать повышения пенсии в 2022 году.

Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет – у этой категории было повышение выплат с 1 октября 2021 года.

Также не будут в декабре повышаться пенсии для отдельных категорий военных и минимальные пенсии для лиц с инвалидностью, которые пострадали в аварии на ЧАЭС – эти выплаты подняли в 2021 году с июля.

Как отметили в Минсоцполитики, в следующем году запланировано повышение пенсий для украинцев в возрасте от 70 до 75 лет. С октября 2022 года они будут получать специальные доплаты в размере 300 гривен.

Украинцы со средними пенсиями также могут рассчитывать на пересчет выплат в 2022 году.

Кроме того, в 2022 году запланирована индексация пенсионных выплат.