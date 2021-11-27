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Как украинцам переоформить пенсию во время переезда: подробная инструкция

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Суббота 27 ноября 2021 17:55
Как украинцам переоформить пенсию во время переезда: подробная инструкция Как пенсионерам переоформить пенсию во время переезда (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине существует услуга о переводе пенсии с одного места жительства на другое. В частности, она предоставляется бесплатно в течение 8 рабочих дней.

Об этом передает профильное издание "Na pensii".

Так, если пенсионер сменил место жительства, то ему нужно прийти в Пенсионный фонд и подать заявление, отправив его по почте или заполнить онлайн на сайте.

Для этого пенсионеру понадобятся следующие документы:

  • заявление;
  • паспорт или документ, удостоверяющий личность;
  • номер налогоплательщика или свидетельство о государственном социальном страховании и его копия.

Кроме того, если пенсионер несовершеннолетний или с ограниченными возможностями, то его представители должны предоставить:

  • паспорт;
  • документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее статус (полномочия);
  • решение суда (при наличии).

Ранее мы сообщали, что до конца 2021 года повышение получат две группы пенсионеров.

Также мы писали, какие доплаты предусмотрены украинкам за поздний выход на пенсию. В частности, для таких гражданок предусмотрена выплата компенсации от государства за то, что на отдых они не ушли в 55 лет, что предусматривалось по старому закону.

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