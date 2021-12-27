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Стало відомо, коли і як перерахують пенсії працюючим пенсіонерам

Автор: Роман Мирончук

З квітня 2022 року працюючим пенсіонерам буде здійснена доплата до пенсій, розмір якої розраховується індивідуально з урахуванням страхового стажу та офіційної зарплати.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

При цьому перерахунок пенсій відбудеться в автоматичному режимі, тому звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно.

Новий розмір пенсії працюючим пенсіонерам буде визначатися шляхом множення середньої зарплати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку.

Нагадаємо, в Україні з 1 грудня 2021 року збільшилися суми багатьох соціальних виплат, включаючи і пенсій. Це пов'язано з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

При цьому в грудні підвищення пенсій отримали лише деякі категорії пенсіонерів, іншим доведеться почекати до 2022 року.

Хто отримав підвищення в грудні

  • Люди з мінімальною пенсією;
  • Люди з максимальною пенсією;
  • Українці, які досягли 75-річного віку станом на 1 грудня;
  • Пенсіонери, які досягли 65 років і вийшли на пенсію в грудні з необхідним стажем (для жінок - 30 років, для чоловіків - 35 років).
  • Пенсіонери, у яких є стаж понад норму;
  • Пенсіонери, у яких маленький трудовий стаж, і вони отримують мінімальну пенсію і не працюють;
  • Також збільшено надбавки до пенсії ветеранам війни та за особливі заслуги.

Ми також писали про те, як українцям переоформити пенсію під час переїзду з одного місця проживання на інше.

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Пенсії