Стало відомо, коли і як перерахують пенсії працюючим пенсіонерам

З квітня 2022 року працюючим пенсіонерам буде здійснена доплата до пенсій, розмір якої розраховується індивідуально з урахуванням страхового стажу та офіційної зарплати.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.
При цьому перерахунок пенсій відбудеться в автоматичному режимі, тому звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно.
Новий розмір пенсії працюючим пенсіонерам буде визначатися шляхом множення середньої зарплати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку.
Нагадаємо, в Україні з 1 грудня 2021 року збільшилися суми багатьох соціальних виплат, включаючи і пенсій. Це пов'язано з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.
При цьому в грудні підвищення пенсій отримали лише деякі категорії пенсіонерів, іншим доведеться почекати до 2022 року.
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