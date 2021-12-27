Стало известно, когда и как пересчитают пенсии работающим пенсионерам

С апреля 2022 года работающим пенсионерам будет осуществлена доплата к пенсиям, размер которой рассчитывается индивидуально с учетом страхового стажа и официальной зарплаты.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

При этом перерасчет пенсий произойдет в автоматическом режиме, поэтому обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно.

Новый размер пенсии работающим пенсионерам будет определяться путем умножения средней зарплаты, страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка.

Напомним, в Украине с 1 декабря 2021 года увеличились суммы многих социальных выплат, включая и пенсий. Это связано с повышением минимального прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

При этом в декабре повышение пенсий получили лишь некоторые категории пенсионеров, остальным придется подождать до 2022 года.

Кто получил повышении в декабре