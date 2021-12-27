Стало відомо, коли і як перерахують пенсії працюючим пенсіонерам

З квітня 2022 року працюючим пенсіонерам буде здійснена доплата до пенсій, розмір якої розраховується індивідуально з урахуванням страхового стажу та офіційної зарплати.

При цьому перерахунок пенсій відбудеться в автоматичному режимі, тому звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно.

Новий розмір пенсії працюючим пенсіонерам буде визначатися шляхом множення середньої зарплати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку.

Нагадаємо, в Україні з 1 грудня 2021 року збільшилися суми багатьох соціальних виплат, включаючи і пенсій. Це пов'язано з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

При цьому в грудні підвищення пенсій отримали лише деякі категорії пенсіонерів, іншим доведеться почекати до 2022 року.

Хто отримав підвищення в грудні