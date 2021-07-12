Стало известно о незадекларированном имуществе нардепа Демченко

Журналисты выяснили, что до того, как попасть в Раду, помимо адвокатской деятельности Демченко занимался строительным бизнесом. После получения мандата, как пишет издание, нардеп "решил спрятать большинство своих активов от обязательного декларирования и переписал их на подставных лиц".

"В частности, целых 10 земельных участков в Днепре по 2 га каждый, добытых нелегким коррупционным трудом, были переписаны на его подругу, адвоката Александру Август", - говорится в материале.

Кроме того, в декларации за 2020 год нардеп указал помещение в Днепре площадью 111 кв м, которым он владеет совместно с судьей Павлоградского райсуда Сергеем Бабием. Вместе они еще владеют ООО "Ермо и К", основной деятельностью которого является строительство. Контактный номер компании закреплен за другой фирмой Демченко "Позитив" и ООО "Яворницкий", соосновательницей которой является все та же подруга нардепа Александра Август.

Не обошлось и без родственных связей. Так, 70-летняя мама Демченко Зоя Петровна переписала свою прибыльную строительную компанию "Макарленд" на 28-летнего Максима Пирогова, который является давним другом депутата Демченко и его адвокатом.

"На строительную фирму "Макарленд" оформлено 7 земельных участков в Макаровском районе Киевской области общей площадью 20 га с целевым назначением - для жилой застройки и промышленности. Успешная бизнес-мама Демченко продала все эти активы другу своего сына… всего за тысячу долларов", - пишет издание.

По адресу регистрации "Макарленд" в Киеве зарегистрирована еще одна фирма Демченко - "Девелопмент Солюшенс". В июне 2021 компания бесплатно получила в собственность 21 земельный участок в Бориспольском районе общей площадью 5,2502 га с целевым назначением "для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений".

Нардеп также владеет 5 объектами недвижимости в Днепре, "фиктивным владельцем всей этой недвижимости является друг и партнёр депутата Демченко Игорь Головко и его фирма "Инвестмен Сервис Юкрейн". Фирма Головко зарегистрирована по тому же адресу, что и компания мамы депутата.