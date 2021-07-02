Глава НКРЭКУ скрыл в декларации бизнес жены по обслуживанию энергокомпаний, - нардеп
Председатель тарифной комиссии НКРЭКУ Валерий Тарасюк скрыл в декларации бизнес супруги, связанный с юридическим сопровождением энергетических компаний.
Об этом сообщил народный депутат Валентин Наливайченко со ссылкой на данные Временной следственной комиссии Верховной рады.
"Временная следственная комиссия выявила незадекларированный бизнес председателя НКРЭКУ. По данным Министерства юстиции Украины, на жену главы НКРЭКУ Викторию Крыжановскую оформлена доля в юридической компании "Приоритет". Этот факт председатель комиссии в своей декларации скрыл", - сообщил нардеп.
По его словам, бизнес-партнеры жены председателя НКРЭКУ по компании "Приоритет" специализируются на "юридической поддержке бизнеса сферы энергетики".
"То есть "помогают" решать проблемы бизнеса, которые создают те же самые органы государственной власти! Это прямой конфликт интересов и открытое пространство для коррупции", - добавил нардеп.
Наливайченко подчеркнул, что выявленный скрытый бизнес главы НКРЭКУ - это "эталонная коррупционная схема украинских чиновников".
По его словам, члены ВСК будут требовать отстранения Тарасюка на период расследования ложных сведений в его декларации и конфликта интересов.
"Требую от НАПК безотлагательно проверить ложь в декларации председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и выдать предписание о немедленном отстранении этого чиновника с должности. Надеюсь также на оперативную реакцию НАБУ по факту недостоверного декларирования активов Тарасюком", - подчеркнул Наливайченко.
Напомним, ранее временная следственная комиссия парламента установила бизнес-интерес председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка в компании "Трест Киевэлектромонтаж" - одного из крупнейших подрядчиков коммунального предприятия "Киевсвет".