Стало відомо про незадеклароване майно нардепа Демченка

Журналісти з'ясували, що до того, як потрапити в Раду, крім адвокатської діяльності Демченко займався будівельним бізнесом. Після отримання мандата, як пише видання, нардеп "вирішив заховати більшість своїх активів від обов'язкового декларування і переписав їх на підставних осіб".

"Зокрема, цілих 10 земельних ділянок в Дніпрі по 2 га кожен, здобутих нелегкою корупційною працею, були переписані на його подругу, адвоката Олександру Август", - йдеться в матеріалі.

Крім того, в декларації за 2020 рік нардеп вказав приміщення в Дніпрі площею 111 кв м, яким він володіє спільно з суддею Павлоградського райсуду Сергієм Бабієм. Разом вони ще володіють ТОВ "Єрмо і К", основною діяльністю якого є будівництво. Контактний номер компанії закріплений за іншою фірмою Демченко "Позитив" і ТОВ "Яворницький", співзасновницею якої є все та ж подруга нардепа Олександра Август.

Не обійшлося і без родинних зв'язків. Так, 70-річна мама Демченко Зоя Петрівна переписала свою прибуткову будівельну компанію "Макарленд" на 28-річного Максима Пирогова, який є давнім другом депутата Демченко і його адвокатом.

"На будівельну фірму "Макарленд" оформлено 7 земельних ділянок у Макарівському районі Київської області загальною площею 20 га з цільовим призначенням - для житлової забудови та промисловості. Успішна бізнес-мама Демченко продала всі ці активи другу свого сина ... всього за тисячу доларів", - пише видання.

За адресою реєстрації "Макарленд" в Києві зареєстрована ще одна фірма Демченко - "Девелопмент Солюшенс". У червні 2021 компанія безкоштовно отримала у власність 21 земельну ділянку в Бориспільському районі загальною площею 5,2502 га з цільовим призначенням "для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд".

Нардеп також володіє 5 об'єктами нерухомості в Дніпрі, "фіктивним власником всієї цієї нерухомості є друг і партнер депутата Демченко ігор Головко і його фірма "Інвестмен сервіс Юкрейн". Фірма Головко зареєстрована за тією ж адресою, що і компанія мами депутата.