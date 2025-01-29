Стали відомі імена ведучих Нацвідбору на "Євробачення-2025"

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2025 відбудеться 8 лютого. Тепер стали відомі імена ведучих шоу.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Суспільне".
Ведучими Нацвідбору стали Маша Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак. Зіркова трійка працюватиме разом як на головній сцені, так і окремо на різних локаціях.
Василь Байдак (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)Зазначимо, що
Єфросиніна вже була ведучою Євробачення-2005, що відбувалося в Києві після тріумфальної перемоги співачки Руслани 2004 року.
"2005 рік. Сто п'ятдесят мільйонів глядачів увімкнули трансляцію ювілейного 50 пісенного конкурсу Євробачення наживо з Києва, ведучими якого стала наша пара з Павлом Шилько (DJ Паша). Досі фізично пам'ятаю свої хвилювання та емоції, які мені подарував цей досвід. Бути частиною такого грандіозного шоу - це, без перебільшення, мрія. І частина моєї професійної історії. Ось чому Євробачення - любов!" - підкреслила вона.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Тімур Мірошниченко з 2005 року коментує міжнародний конкурс Євробачення.
"Звичайно, для мене честь у мій ювілейний рік роботи на пісенному конкурсі Євробачення знову бути на сцені Нацвідбору. І я з великим трепетом чекаю на фінал цього року. Нарешті наш відбір буде таким, про який мріяв усі 20 років роботи на Євробаченні", - зазначив він.
Тімур Мірошниченко (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Вести передшоу Нацвідбору буде Анна Тульєва, ведуча відеоблогу "Євробачення Україна". Також вона приєднається до ведучих бекстейджу, які цьогоріч з'являться в зірковому грінрумі.
Анна Тульєва (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Трансляція розпочнеться в суботу, 8 лютого. О 18:00 стартує передшоу, а о 18:30 - фінал.
Подивитися його можна буде на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", ютуб-каналі "Євробачення Україна", фейсбук-сторінках "Суспільного" та "Євробачення Україна", а також на сайті Євробачення. Трансляцію також можна буде слухати на хвилях офіційного партнера Євробачення - "Радіо Промінь".
11 грудня став відомий лонглист Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 - у ньому було 20 учасників.
До фіналу Нацвідбору пройшло лише дев'ять із 20-ти. За 10-го учасника всі охочі змогли проголосувати в "Дії".
Опитування тривало з 13 по 17 січня. І за цей час у ньому взяли участь понад 262 тисячі українців. Найбільшу кількість голосів і місце у фіналі Нацвідбору отримала співачка FIЇNKA.
Послухати їхні пісні можна тут.
Раніше стало відомо, у якому півфіналі виступатиме Україна на "Євробаченні-2025".
Також фаворитка Нацвідбору Маша Кондратенко назвала треки фіналістів, які їй подобаються найбільше.