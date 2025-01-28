В якому півфіналі буде виступати Україна на "Євробаченні-2025": перші подробиці

Організатори "Євробачення-2025" продовжують активну підготовку до міжнародного пісенного конкурсу, який відбудеться вже цієї весни у швейцарському місті Базель. І тепер стало відомо, в якому півфіналі будуть виступати представники або представник України.

Коли виступатиме Україна на "Євробаченні 2025"

У Базелі відбулося перше жеребкування, під час якого визначили, в яких півфіналах будуть виступати конкурсанти. Також пройшла і традиційна церемонія, коли звання місто-господар "Євробачення" офіційно перейшло від Мальме до Базеля.

За результатами жеребкування Україна буде виступати у першій половині першого півфіналу. Також разом з Україною у цій частині заходу будуть виступати Швеція, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща та Португалія.

А у другій половині першого півфіналу на сцену вийдуть представники Нідерландів, Азербайджану, Албанії, Сан-Марино, Бельгії, Кіпру, Хорватії та Норвегії.

Яким буде перший півфінал "Євробачення-2025" (скриншот)

Що стосується другого півфіналу, то у першій половині шоу виступлять Австрія, Литва, Вірменія, Чорногорія, Греція, Ірландія, Австралія та Латвія. А у другій половині - Чехія, Ізраїль, Мальта, Фінляндія, Данія, Люксембург, Грузія та Сербія.

До цього списку не входять країни "Великої п'ятірки" та країна-господар, оскільки вони автоматично потрапляють до фіналу. Інші ж учасники "Євробачення-2025" розділені на п'ять груп, аби уникнути концентрації "друзів за балами" та збільшити напругу у півфіналах.

Яким буде другий півфінал "Євробачення-2025" (скриншот)

Нагадаємо, захід пройде у швейцарському місті Базель. Перший півфінал запланований на 13 травня, другий - на 15 травня, а 17 травня відбудеться масштабний фінал, під час якого визначиться переможець.

Ведучими конкурсу стануть Гейзел Брюґґер, Мішель Гунцікер, телеведуча й співачка Сандра Штудер.

Також відомо, що на тлі економічних та мистецьких проблем Молдова передумала брати участь у музичному заході, у той час як Чорногорія, навпаки, вперше за довгі роки вирішила повернутися на пісенний конкурс та позмагатися разом з іншими.

До слова, Нацвідбір в Україні пройде 8 лютого, і під час нього судді оберуть представника, який поїде представляти нашу країну на міжнародній пісенній арені.

Що відомо про "Євробачення-2025" (фото: Getty Images)