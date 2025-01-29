Стали известны имена ведущих Нацотбора на "Евровидение-2025"

Финал Нацотбора на Евровидение-2025 состоится 8 февраля. Теперь стали известны имена ведущих шоу.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне".
Ведущими Нацотбора стали Маша Ефросинина, официальный голос песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак. Звездная тройка будет работать вместе как на главной сцене, так и отдельно на разных локациях.
Василий Байдак (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)Отметим, что
Ефросинина уже была ведущей Евровидения-2005, которое проходило в Киеве после триумфальной победы певицы Русланы в 2004 году.
"2005 год. Сто пятьдесят миллионов зрителей включили трансляцию юбилейного 50 песенного конкурса Евровидения вживую из Киева, ведущими которого стала наша пара с Павлом Шилько (DJ Паша). До сих пор физически помню свои волнения и эмоции, которые мне подарил этот опыт. Быть частью такого грандиозного шоу - это, без преувеличения, мечта. И часть моей профессиональной истории. Вот почему Евровидение - любовь!" - подчеркнула она.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Тимур Мирошниченко с 2005 года комментирует международный конкурс Евровидение.
"Конечно, для меня честь в мой юбилейный год работы на песенном конкурсе Евровидение снова быть на сцене Нацотбора. И я с большим трепетом жду финал этого года. Наконец-то наш отбор будет таким, о котором мечтал все 20 лет работы на Евровидении", - отметил он.
Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Вести предшоу Нацотбора будет Анна Тульева, ведущая видеоблога "Евровидение Украина". Также она присоединится к ведущим бэкстейджа, которые в этом году появятся в звездном гринруме.
Анна Тульева (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Трансляция начнется в субботу, 8 февраля. В 18:00 стартует предшоу, а в 18:30 - финал.
Посмотреть его можно будет на телеканале и сайте "Суспільне Культура", ютуб-канале "Євробачення Україна", фейсбук-страницах "Суспільного" и "Євробачення Україна", а также на сайте евровидения. Трансляцию также можно будет слушать на волнах официального партнера Евровидения - "Радіо Промінь".
11 декабря стал известен лонглист Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2025 - в нем было 20 участников.
В финал Нацотбора прошло лишь девять из 20-ти. За 10-го участника все желающие смогли проголосовать в "Дії".
Опрос длился с 13 по 17 января. И за это время в нем приняли участие более 262 тысяч украинцев. Наибольшее количество голосов и место в финале Нацотбора получила певица FIЇNKA.
Послушать их песни можно тут.
Ранее стало известно, в каком полуфинале будет выступать Украина на "Евровидении-2025".
Также фаворитка Нацотбора Маша Кондратенко назвала треки финалистов, которые ей нравятся больше всего.