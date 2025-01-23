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Нацвідбір на Євробачення. Оприлюднено всі 10 пісень фіналістів

Четвер 23 січня 2025 17:11
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Нацвідбір на Євробачення. Оприлюднено всі 10 пісень фіналістів Фінал Нацвідбору відбудеться вже 8 лютого (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

23 січня єврофани нарешті отримали можливість почути всі 10 пісень учасників Нацвідбору. Окрім цього, вже визначено, під яким номером виступатиме кожен фіналіст.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію "Суспільного".

Порядкові номери учасників

Так, фіналісти обрали для себе номери. Все вирішував випадок, учасники діставали картки з цифрами й не могли заздалегідь передбачити, кому саме випаде шанс виступати першим, а кому - останнім.

Отже, порядкові номери фіналістів:

  • 1 - Влад Шериф "Wind of change"
  • 2 - Абіє "Дім"
  • 3 - MOLODI "my sea"
  • 4 - Future Culture "Waste My Time"
  • 5 - Маша Кондратенко "No time to cry"
  • 6 - KHAYAT "HONOR"
  • 7 - FIÏNKA "Культура"
  • 8 - KRYLATA "STAY TRUE"
  • 9 - Ziferblat "Bird of pray"
  • 10 - ДК Енергетик "Сіль".

Всі пісні учасників Нацвідбору

Влад Шериф "Wind of change"

Абіє "Дім"

MOLODI "my sea"

Future Culture "Waste My Time"

Маша Кондратенко "No time to cry"

KHAYAT "HONOR"

FIÏNKA "Культура"

KRYLATA "STAY TRUE"

Ziferblat "Bird of pray"

ДК Енергетик "Сіль"

Фінал Нацвідбору відбудеться вже 8 лютого. Вже відомо про зміни, які чекають на нас під час голосування. Віддати свій голос за учасника можна буде не лише в "Дії", а ще й через SMS.

До слова, читайте інтерв'ю FIÏNKA, яка висловилася про Нацвідбір, Тіну Кароль та особливий меседж її пісні.

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