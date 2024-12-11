Стали відомі учасники Нацвідбору на Євробачення-2025
11 грудня "Суспільне" оголосило довгоочікуваний лонглист Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2025.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку Євробачення в Україні.
Повний список учасників Нацвідбору
- BRYKULETS
- ENLEO
- FIЇNKA
- Future Culture
- GRISANA
- KHAYAT
- KRYLATA
- MOLODI
- MON FIA
- Ranrawi
- Starykova Hrystyna
- TESLENKO
- YAGODY
- Ziferblat
- Абіє
- "ДК Енергетик"
- Маша Кондратенко
- МУАЯД
- "Слухай Сашу"
- Влад Шериф
До слова, загальний список учасників Національного відбору був сформований з 369 поданих заявок, серед яких 232 були сольними виконавцями, а 72 - гуртами.
Найближчим часом відбудеться прослуховування учасників, після чого будуть оголошені імена дев'яти фіналістів, які продовжать боротьбу за участь у головному шоу.
Серед учасників, які не потраплять до списку фіналістів після прослуховувань, буде проведено онлайн-голосуваня. Це дозволить визначити одного додаткового учасника для фіналу.
У фіналі Нацвідбору, який відбудеться в лютому 2025 року у форматі телевізійного шоу, візьмуть участь до 10 виконавців. Як і в попередні роки, переможця обиратимуть за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі для фіналу буде визначено шляхом онлайн-голосування серед українців.
69-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться у травні 2025 році у місті Базель, Швейцарія.
Півфінали відбудуться 13 та 15 травня. Гранд-фінал, в якому буде обраний переможець, пройде 17 травня на арені St. Jakobshalle в Швейцарії.
До слова, раніше ми писали, що зйомки багатьох форматів з "Євробачення" під загрозою.