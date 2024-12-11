Стали відомі учасники Нацвідбору на Євробачення-2025

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку Євробачення в Україні.

Повний список учасників Нацвідбору

BRYKULETS

ENLEO

FIЇNKA

Future Culture

GRISANA

KHAYAT

KRYLATA

MOLODI

MON FIA

Ranrawi

Starykova Hrystyna

TESLENKO

YAGODY

Ziferblat

Абіє

"ДК Енергетик"

Маша Кондратенко

МУАЯД

"Слухай Сашу"

Влад Шериф

До слова, загальний список учасників Національного відбору був сформований з 369 поданих заявок, серед яких 232 були сольними виконавцями, а 72 - гуртами.

Найближчим часом відбудеться прослуховування учасників, після чого будуть оголошені імена дев'яти фіналістів, які продовжать боротьбу за участь у головному шоу.

Серед учасників, які не потраплять до списку фіналістів після прослуховувань, буде проведено онлайн-голосуваня. Це дозволить визначити одного додаткового учасника для фіналу.

У фіналі Нацвідбору, який відбудеться в лютому 2025 року у форматі телевізійного шоу, візьмуть участь до 10 виконавців. Як і в попередні роки, переможця обиратимуть за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі для фіналу буде визначено шляхом онлайн-голосування серед українців.

69-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться у травні 2025 році у місті Базель, Швейцарія.

Півфінали відбудуться 13 та 15 травня. Гранд-фінал, в якому буде обраний переможець, пройде 17 травня на арені St. Jakobshalle в Швейцарії.