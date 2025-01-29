Фаворитка Нацвідбору назвала треки фіналістів, які їй подобаються найбільше

Так, серед 10 фіналістів Нацвідбору-2025 виконавиця виділила пісні наступних артистів:

MOLODI - "my sea"

Влад Шериф - «Wind of change"

KRYLATA - "Stay True"

Ziferblat - "Bird of Pray"

Про що пісня Маші Кондратенко на Нацвідбір

Зі слів зірки, "No Time to Cry" - це пісня про нормальну ненормальність, якщо її описувати двома словами».

"Коли я її писала, мені дуже сильно хотілося додати наші народні мотиви. Адже, в принципі, з них почалась вся моя творча діяльність, коли я співала в дитинстві українські народні пісні. І для мене було важливо вставити в пісню нашу ДНК. Під час написання в мене була така візуальна картинка чітка: маленький будиночок, в якому видніється світло, а навколо повна темрява. І там живе родина, в якої ніби все добре, на перший погляд", - поділилася Марія.

"Хтось займається своїми справами, є дитинка, яка грається. Але навколо темрява. І це така паралель на стан кожного українця зараз. Мені дуже хотілося, щоб кожна людина просто це відчула. Коли ми вранці прокидаємось від обстрілів, а потім йдемо на роботу, або на якісь зустрічі - ніби все нормально, але на душі в нас дуже сильний тягар, який нам не дає жити повноцінне й нормальне життя. І все одно в пісні є меседж, що світло перемагає темряву. Це підкреслює саунд, який налаштовує на хвилю боротьби", - додала вона.