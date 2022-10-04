Стали рабами: Алла Пугачова жорстко висловилася про росіян

"Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила дарма. Причина ясна. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, стали рабами", - написала Пугачова.

Співачка не уточнила, до кого саме звернено її слова. Однак зараз у Росії її почали поливати брудом колишні друзі та фанати.

Річ у тому, що у серпні Примадонна ненадовго приїхала до Москви з Ізраїлю, де вона проживає разом із Максимом Галкіним та дітьми з перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії до України.

Але у вересні Пугачова виїхала з Росії та, за даними ЗМІ, перед від'їздом вона забрала документи дітей зі школи, закрила кілька фінансових питань і виставила на продаж свій елітний особняк у селищі Грязь під Москвою.

Інформація про її тихий від'їзд викликала хвилю хейту - її грубо вилаяли пропагандисти з "Останкіно", а кілька ексколег висловилися про неї в інтерв'ю дуже грубо, назвали її ганьбою країни.

Варто зазначити, що під її постом про рабів зібралося багато гнівних коментарів, де кумира багатьох росіян називають зрадницею.