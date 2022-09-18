Алла Пугачева жестко обратилась к Путину

Алла Пугачева вступилась за своего мужа Максима Галкина, которого в России внесли в список иноагентов, и жестко обратилась к Путину. Артистка потребовала, чтобы и ее добавили в список иноагентов, так как она солидарна со своим мужем.

Об этом Алла Борисовна написала на своей странице в Instagram.

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарная со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", - написала Примадонна.

Стоит отметить, что Максим Галкин, который с первых дней критикует правительство России из-за полномасштабного вторжения, отнесся к внесению своего имени в список иноагентов очень спокойно.

По словам артиста, он находится теперь в хорошей компании и отметил, что ранее никогда не занимался политической деятельностью. Деньги от Украины он получал исключительно на концертах, но уже почти 10 лет в этой стране он не выступал.

Кто такие иноагенты

Иноагент - иностранный агент. Этот статус в России присваивают лицам, которые получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием.

Люди со статусом иноагента с точки зрения властей РФ, это лица, которые участвуют в политической деятельности, распространяют сведения как средство массовой информации или собирают военно-технические сведения.

После полномасштабного вторжения России в Украину, в РФ иноагентами начали называть практически всех, кто выступил против вторжения, против войны, критикует власть Путина и пишет в СМИ правду о преступлениях россиян.