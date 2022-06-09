Пугачеву в России назвали "отрыжкой ельцинской эпохи" и сняли "отвратительное кино"

Певицу Аллу Пугачеву, уехавшую из России в Израиль сразу после начала войны в Украине, активно клеймят на родине. Так, на Первом канале собираются показать про нее документальное кино, в котором называют предательницей и "отрыжкой ельцинской эпохи".

Об этом сообщил журналист Роман Супер на Facebook.

Что известно о фильме

Отмечается, что автор киноленты Игорь Роднянов из Администрации президента РФ.

"Друзья с Первого сообщают, что на телеканал спустилось большое документальное кино про Аллу Пугачеву, в котором артистка показана предательницей, ренегатом и "отрыжкой ельцинской эпохи", - написал Роман.

Он добавил, что кино настолько масштабно отвратительное, что подверглось критике даже со стороны директора Дирекции информационного вещания Кирилла Клейменова. В свою очередь, руководство канала пытается сопротивляться выходу этого фильма в эфир.

В комментариях пользователи отметили, что не верится, что это происходит сейчас.

Не верится, что все это происходит в нынешнее время. Я думала, 37 год уже давно и прочно позади.

Надеюсь, что фильм снял Антон Красовский, в качестве расплаты, за допуск на первую кнопку.

Давайте в эфир. Только потом сразу Ютуб отключаете. Потому что Пугачева ведь ответит.

Похоже очень задел отъезд знаменитостей и все никак не могут успокоиться. Уехали все лучшие и у кого есть возможность.

Отметим, что Алла Борисовна с начала войны в Украине хранит молчание.

Напомним, Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и их двумя детьми уехали в Израиль после начала вторжения России в Украину. В одном из своих постов Галкин поддержал украинцев, что вызвало бурю негодования его российских подписчиков.