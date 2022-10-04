Стали рабами: Алла Пугачева жестко высказалась о россиянах

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - написала Пугачева.

Певица не уточнила, к кому именно обращены ее слова. Однако сейчас в России ее начали поливать грязью бывшие друзья и фанаты.

Дело в том, что в августе Примадонна ненадолго приехала в Москву из Израиля, где она проживает вместе с Максимом Галкиным и детьми с первых недель полномасштабного вторжения России в Украину.

Но в сентябре Пугачева уехала из России и по данным СМИ, перед отъездом она забрала документы детей из школы, закрыла несколько финансовых вопросов и выставила на продажу свой элитный особняк в поселке Грязь под Москвой.

Информация о ее тихом отъезде вызвала волну хейта - ее грубо обругали пропагандисты из "Останкино", а несколько экс-коллег высказались о ней в интервью очень грубо, назвали ее позором страны.

Стоит отметить, что и под ее постом о рабах собралось много гневных комментариев, где кумира многих россиян называют предательницей.