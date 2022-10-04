Стали рабами: Алла Пугачова жорстко висловилася про росіян

Алла Пугачова різко висловилася про росіян і назвала їх рабами. Вона зізналася, що все життя терпіти не могла тих людей, які зараз її хейтять за від'їзд із Росії.

"Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила дарма. Причина ясна. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, стали рабами", - написала Пугачова.

Співачка не уточнила, до кого саме звернено її слова. Однак зараз у Росії її почали поливати брудом колишні друзі та фанати.

Річ у тому, що у серпні Примадонна ненадовго приїхала до Москви з Ізраїлю, де вона проживає разом із Максимом Галкіним та дітьми з перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії до України.

Але у вересні Пугачова виїхала з Росії та, за даними ЗМІ, перед від'їздом вона забрала документи дітей зі школи, закрила кілька фінансових питань і виставила на продаж свій елітний особняк у селищі Грязь під Москвою.

Інформація про її тихий від'їзд викликала хвилю хейту - її грубо вилаяли пропагандисти з "Останкіно", а кілька ексколег висловилися про неї в інтерв'ю дуже грубо, назвали її ганьбою країни.

Варто зазначити, що під її постом про рабів зібралося багато гнівних коментарів, де кумира багатьох росіян називають зрадницею.