Стали рабами: Алла Пугачева жестко высказалась о россиянах

Алла Пугачева резко высказалась о россиянах и назвала их рабами. Она призналась, что всю жизнь терпеть не могла тех людей, которые сейчас ее хейтят за отъезд из России.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - написала Пугачева.

Певица не уточнила, к кому именно обращены ее слова. Однако сейчас в России ее начали поливать грязью бывшие друзья и фанаты.

Дело в том, что в августе Примадонна ненадолго приехала в Москву из Израиля, где она проживает вместе с Максимом Галкиным и детьми с первых недель полномасштабного вторжения России в Украину.

Но в сентябре Пугачева уехала из России и по данным СМИ, перед отъездом она забрала документы детей из школы, закрыла несколько финансовых вопросов и выставила на продажу свой элитный особняк в поселке Грязь под Москвой.

Информация о ее тихом отъезде вызвала волну хейта - ее грубо обругали пропагандисты из "Останкино", а несколько экс-коллег высказались о ней в интервью очень грубо, назвали ее позором страны.

Стоит отметить, что и под ее постом о рабах собралось много гневных комментариев, где кумира многих россиян называют предательницей.