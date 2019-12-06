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Вже не справляється: у Заворотнюк з'явилася нова проблема

STYLERЖиття    06.12.2019 - 11:42
Вже не справляється: у Заворотнюк з'явилася нова проблема
Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Родичі Анастасії Заворотнюк опинилися в складній ситуації

Анастасія Заворотнюк, відома актриса, яка нині перебуває в приватній клініці під Москвою, де проходить реабілітацію після видалення злоякісної пухлини в головному мозку, опинилася у складній ситуації. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Незважаючи на всі обережні прогнози про здоров'я Анастасії Заворотнюк та інформації про те, що реабілітація дає позитивні результати, сім'я Заворотнюк опинилася перед обличчям нової проблеми.

Лікування актриси коштує чималих грошей і великі суми йдуть на дорогі препарати, послуги лікарів і доглядальниць, оплату перебування в реабілітаційному центрі. В основному всі витрати по лікуванню Заворотнюк покриває її чоловік, фігурист Петро Чернишов.

Вже не справляється: у Заворотнюк з'явилася нова проблема

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишев

Колеги Чернишова зізналися, що фігурист змушений більше працювати і так багато їздити, що часу на відвідування дружини у нього майже не залишається.

"Якщо шоу в Москві або регіонах, то Чернишов отримує за один вихід на лід від 100 до 300 тисяч рублів. У грудні та січні у загальній сумі у Чернишова заплановано 19 льодових шоу. А це значить, що є можливість заробити серйозний гонорар від 2-5 мільйонів рублів (залежить від фіксованої ставки за виставу). Ці гроші зараз дуже потрібні Петі. На ньому ще їх з Настею однорічна донька, якій теж потрібен догляд", - розповіли в оточенні Чернишова.

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