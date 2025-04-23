Сподобалися "Грішники"? Ось ще 5 фільмів жахів, від яких буде і моторошно, і весело

Якщо вам сподобався вампірський трилер "Грішники", який б'є рекорди та претендує на "Оскар" , то ці п’ять картин теж подарують яскраві емоції.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує добірку схожих фільмів жахів, від яких буде і моторошно, і весело.

"Від заходу до світанку"

Культова американська хорор-комедія 1996 року вдало поєднує бойовик та вампірські жахи. Двоє братів-злочинців хочуть втекти з країни й тому беруть в заручники родину. На шляху вони опиняються в стрип-барі, який працює від заходу до світанку. Герої навіть не підозрюють, що у закладі їм доведеться боротися за власне виживання.



"30 днів ночі"

Щороку маленьке містечко на Алясці занурюється в 30-денну ніч, перетворюючись на ідеальну місцину для нападу вампірів. Один за одним мешканці міста піддаються живому кошмару. ​



"Мавпа"

Адаптація твору Стівена Кінга, у якій поєднується сімейна драма з надприродними жахіттями. Загадкова заводна мавпочка перетворює життя родини на кошмар, змушуючи протистояти злу. ​



"Денна зміна"

Картина, у якій поєднується екшн, гумор та жахи. Історія про мисливця на вампірів, який працює під прикриттям. Вдень він звичайний прибиральник басейнів, а ввечері полює на нечисть за гроші.



"Ебіґейл"

Американський фільм жахів розповідає про групу злочинців, які викрадають дочку заможного та впливового чоловіка заради викупу. Проте злодії ще не знають, що дівчинка, яку вони утримують, має специфічну, а точніше вампірську натуру.