Б'є рекорди та претендує на "Оскар": що відомо про фільм жахів "Грішники" і перші відгуки
Вампірський фільм жахів "Грішники" (Sinners), зрежисований і написаний Раяном Куглером, встиг стати фаворитом серед кіноманів буквально у перші дні після прем’єри. Йому пророкують подальший успіх та навіть номінацію на премію "Оскар".
Чим особлива стрічка та як її оцінюють глядачі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Про що фільм "Грішники" 2025
Події надприродного трилеру розгортаються у 1930 роках в містичному місті Новий Орлеан. Молодий блюз-гітарист Семмі Мур тікає від суворого батька-проповідника до бару своїх братів-близнюків Смоука та Стека. Останні відомі як ветерани Першої світової війни. Певний час брати займалися мафіозними справами в Чикаго, проте з часом повернулися до рідного міста.
Тут вони відкрили атмосферний бар, який сповнений музики та яскравого життя. Проте невдовзі заклад зіштовхується з надприродною силою, яка докорінно змінює життя усіх присутніх в барі. Виживуть не всі!
Так, герої опиняються на межі між свободою та підкоренням, коли бар навідує група вампірів. Це не просто картина про усім знайомих кровопивць, а алегорія боротьби за ідентичність та незалежність.
Неймовірні результати кінопоказів
"Грішники" були створені у жанрах бойовик та жахи, що не завжди приносить неймовірні рейтинги. Проте історична надприродна історія змогла порушити традиційний порядок.
Лише за перший вікенд у прокаті фільм зібрав 45,6 млн доларів в США, перевищивши очікування у близько 35 млн. На світовій арені станом на 22 квітня фільм зібрав понад $71 млн. Це чудовий результат для оригінального фільму жахів з віковим рейтингом 16+.
Що кажуть про фільм "Грішники"
"Грішники" отримали рейтинг 98% на Rotten Tomatoes, на IMDb - оцінку 8.2/10, а на Metacritic - 84%. Критики відзначають унікальне поєднання містики та блюзової атмосфери.
Ось деякі коментарі кінокритиків:
- "Це кривава, сексуальна, диявольська розвага. Це також любовний лист до темношкірих кіноглядачів, який нагадує нам, що ціна свободи ніколи не була дешевою для тих, хто був до нас".
- "Захоплива історія, від якої перехоплює подих і яка має гостросюжетний, кривавий поворот".
- "Історія настільки ж закручена, наскільки й захоплива. Вона проходить зигзагами там, де інші фільми жахів могли б зупинитися, і пропонує сміливе переосмислення знайомих сюжетів".
- "Райан Куглер створив фільм, сповнений яскраво розвинутих персонажів, спітнілої, напруженої драми та приголомшливого релігійного символізму".
Кадр з фільму "Грішники" (скриншот)
Що пишуть глядачі:
- "Фільм був настільки хорошим, що я вийшов з кінотеатру, думаючи, що все ще перебуваю у фільмі".
- "Найкращий фільм, який я бачив за останній час!!!!"
- "Майкл Б. Джордан заслуговує на "Оскар" за цю роль".
- "Духовний, грубий, смішний і просто жахливий. Висвітлює теми расизму, горя та зцілення, не пропускаючи жодного удару. Акторська гра + режисура? Наступний рівень. Досі оговтуюся".
Користувачі також хочуть побачити стрічку серед номінантів кінопремії "Оскар".
- "Грішники будуть номінантом на премію "Оскар" у 2026 році, я щиро вірю в це в глибині душі".
- "Сподіваюся, "Грішники" отримають купу номінацій".
- "У нас є перший претендент на перемогу (на "Оскарі" - ред) - "Грішники". Подивимось, як пройде решта року".
Відгуки про фільм "Грішники" (скриншот)
Нагадаємо, прем'єра вампірського трилеру в українському прокаті відбулася 17 квітня 2025 року. Головні ролі виконали Майкл Б. Джордан (Смоук та Стек), Майлз Кейтон (Семмі Мур), Гейлі Стайнфельд (Мері) та інші.
Вас також може зацікавити:
- Нове правило на "Оскарі" шокувало мережу
- Що забороняють робити на показах фільму "Minecraft"
- Чому варто подивитися фільм "Квір" з Деніелом Крейґом.
При написанні матеріалу були використані такі джерела: Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic, коментарі з Instagram-акаунтів фільму "Грішники" та премії "Оскар".