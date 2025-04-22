5 нових бойовиків, які дарують гострі відчуття: дивись прямо зараз

Ці нові бойовики подарують заряд адреналіну та неймовірні емоції. Новинки кіно, які не дозволять нудьгувати ввечері.

"Новокаїн"

Новий бойовик, який зарядить позитивом. Молодий хлопець Нейт зустрічає дівчину своєї мрії, проте раптове пограбування роз'єднує закоханих. Наважившись на сміливий крок, герой самостійно вирушає на порятунок коханої. У нього є лише одна перевага перед озброєними злочинцями - він не відчуває болю.



"Профі"

Цього разу герой Джейсона Стейтема Левон працює в будівельній компанії. Він намагається спокійно виконувати свою роботу, але раптом викрадають доньку його керівника. Тоді Левон, який тривалий час приховував свої неймовірні навички, наважується на небезпечну місію заради порятунку невинного життя.



"Злодії 2: Пантера"

У продовженні кримінального екшена Великий Нік натрапляє на слід свого ворога Донні Вілсона. Останній намагається пограбувати діамантову біржу - місце, де зберігається найбільша кількість діамантів у світі.



"Небезпечний рейс"

Кар'єра агентки ФБР опиняється під загрозою. Щоб врятувати своє ім'я, вона намагається доставити цінного свідка. Проте переліт з Аляски до Нью-Йорка на невеликому одномоторному літаку перетворюється на справжню гру на виживання.



"Капітан Америка: Чудесний новий світ"

Новоспечений Капітан Америка Сем Вілсон. Після зустрічі з новообраним президентом США він опиняється в епіцентрі небезпечних подій міжнародного масштабу. Герой мусить знайти винуватців змови та врятувати світ.