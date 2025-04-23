Понравились "Грешники"? Вот еще 5 фильмов ужасов, от которых будет и жутко, и весело

Если вам понравился вампирский триллер "Грешники", который бьет рекорды и претендует на "Оскар" , то эти пять картин тоже подарят яркие эмоции.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку похожих фильмов ужасов, от которых будет и жутко, и весело.

"От заката до рассвета"

Культовая американская хоррор-комедия 1996 года удачно сочетает боевик и вампирские ужасы. Двое братьев-преступников пытаются сбежать из страны и поэтому берут в заложники семью. По пути оказываются в стрип-баре, который работает от заката до рассвета. Герои даже не подозревают, что в заведении им придется бороться за собственную жизнь.



"30 дней ночи"

Каждый год маленький городок на Аляске погружается в 30-дневную ночь, превращаясь в идеальное место для нападения вампиров. Один за другим жители города подвергаются живому кошмару.



"Обезьяна"

Адаптация произведения Стивена Кинга, в которой сочетается семейная драма со сверхъестественными ужасами. Загадочная заводная обезьянка превращает жизнь семьи в кошмар, заставляя противостоять злу.



"Дневная смена"

Картина, в которой сочетается экшн, юмор и ужасы. История об охотнике на вампиров, который работает под прикрытием. Днем он обычный уборщик бассейнов, а вечером охотится на нечисть за деньги.



"Эбигейл"

Американский фильм ужасов рассказывает о группе преступников, которые похищают дочь состоятельного и влиятельного человека ради выкупа. Однако воры еще не знают, что девочка, которую они удерживают, имеет специфическую, а точнее вампирскую натуру.