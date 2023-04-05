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"Спіймав делікатес": у Чорнобилі показали всеїдного хижака (фото)

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Чорнобиль, Середа 05 квітня 2023 11:49
"Спіймав делікатес": у Чорнобилі показали всеїдного хижака (фото) У Чорнобилі показали рудого лиса (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику комфортно почуваються всі види тварин. У них є все необхідне - укриття та їжа. Так, у фото-пастку потрапив і лис, що спіймав здобич.

Його знімок опублікували на сторінці заповідника у Facebook.

Вдале полювання

Так, рудому лису вдалося вполювати когось із пернатих лісових мешканців (швидше за все, самку тетерука).

"Насправді, умовні "курочки" для лисиць - справжній делікатес, адже не так часто їм вдається зловити птицю - хіба що слабку, нелітаючу або ту, що роззявила рота", - написали в заповіднику.

Зазначимо, що рудий лис – це всеїдний хижак. Найчастіше він полює на мишей, щурів, зайців, кролів, ящірок і навіть комах. А якщо голодний, то може їсти овочі, фрукти, ягоди, гриби та домашніх курей, якщо добереться до сільського курника.

Саме за своє "рильце в пушку" цей звір і має серед людей недобру славу. Але цього разу в його зубах – законна здобич.

&quot;Спіймав делікатес&quot;: у Чорнобилі показали всеїдного хижака (фото)

Рудого лиса помітили у Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Лисиця здатна видавати звуки, що нагадують гавкіт собаки. Лисиці – це хижаки, тому їхній основний раціон складається з тваринної їжі. Лисиці полюють як на дрібних тварин (полівок, мишей, хом'яків), так і на більших (зайців і дитинчат козуль).

До речі, лисиця справді замітає сліди хвостом, але, за словами фахівців, не спеціально, він просто тягнеться снігом. Але якщо за нею женуться мисливці із собаками, вона починає сліди ще й заплутувати.

Нагадаємо, що в Чорнобилі засвітився красень-звір із Червоної книги.

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