У Чорнобилі засвітився красень-звір із Червоної книги (фото)

Лось європейський занесений до Червоної книги України. Але на території Чорнобильського заповідника ця тварина трапляється досить часто.

"Співробітники Заповідника та інших організацій зони відчуження зустрічають лосів не тільки в лісах і на галявинах, а й у колишньому місті Прип'ять чи околицях Чорнобиля", - сказано у повідомленні.

Лось засвітився на фото

У Чорнобилі показали на фото лося (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що відомо про лося

Лосі населяють різні ліси, чагарники вербняків на берегах степових рік і озер.

У степу та тундрі влітку зустрічаються і далеко від лісу, іноді на сотні кілометрів. Велике значення для лосів має наявність боліт, тихих річок та озер, де влітку вони годуються водною рослинністю та рятуються від спеки. Взимку для лося необхідні змішані та хвойні ліси із густим підліском.

У лосів немає певних періодів харчування та відпочинку. Літня спека робить їх нічними тваринами, день заганяє їх на гольці та галявини, де дме вітер, в озера та болота, де можна сховатися по шию у воду.

Взимку лосі харчуються вдень, а вночі майже весь час лежать у укритті. У великі морози тварини лягають у пухкий сніг так, що над ним стирчать лише голова та холка, що скорочує тепловіддачу.

Лосі розвивають швидкість до 56 кілометрів на годину, також вони чудово плавають.