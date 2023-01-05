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У Чорнобилі знову зафіксували рідкісного звіра, знайомого нам із казок (фото)

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Чорнобиль, Четвер 05 січня 2023 10:52
У Чорнобилі знову зафіксували рідкісного звіра, знайомого нам із казок (фото) Ведмідь у Чорнобилі потрапив на камери (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику знову зафіксували бурого ведмедя. До 17-го століття ареал цього найбільшого хижака охоплював всю лісову та лісостепову зони нашої країни.

Звір потрапив до об'єктивів фотокамер, кадри показали на сторінці Facebook заповідника.

Чому ведмідь зараз рідко зустрічається?

На початку 20 ст. ведмідь зберігся лише у Карпатах. Про появу в зоні відчуження ЧАЕС почали говорити у 2001-2002 роках. Однак ознак постійної присутності виду на території тоді не було виявлено.

У 2010 році вчені зафіксовано сліди ведмедя на стовбурі сосни (ідентифіковані кваліфікованими зоологами).

У 2014-2016 роках співробітники НДУ "Чорнобильський центр" за допомогою фотопасток отримали достовірні свідоцтва про присутність виду на цій території.

Проте не було достовірної інформації щодо статусу присутності ведмедя.

Після створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника співробітники наукового відділу приєдналися до пошуку ведмедя. Тоді й розпочався моніторинг цих великих хижаків.

Минулого року зафіксували ведмедя у південній частині Заповідника. Цього року через окупацію та бойові дії дослідження призупинилися.

Але на початку літа роботу офісу в Чорнобилі відновили і з огляду на вимоги безпеки та режиму продовжили наукові дослідження.

У Чорнобилі знову зафіксували рідкісного звіра, знайомого нам із казок (фото)У Чорнобилі знову зафіксували рідкісного звіра, знайомого нам із казок (фото)У Чорнобилі знову зафіксували рідкісного звіра, знайомого нам із казок (фото)У заповіднику Чорнобиля зафіксували бурого ведмедя (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

І, як і 2020-го, 2022-го року у заповіднику знову зафіксували на заповідних територіях бурого ведмедя.

Нагадаємо, що раніше у Чорнобилі показали чижа із незвичайним забарвленням.

Також ми розповідали, чому у лосів у Чорнобилі світяться очі.

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