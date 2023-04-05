"Поймал деликатес": в Чернобыле показали всеядного хищника (фото)

В Чернобыльском заповеднике комфортно чувствуют себя все виды животных. У них есть все необходимое - укрытие и еда. Так, в фото-ловушку попала и лисица, поймавшая добычу.

Удачная охота

Так, рыжему лису удалось поохотиться на кого-то из пернатых лесных обитателей (скорее всего, самку тетерева).

"На самом деле, условные "курочки" для лис – настоящий деликатес, ведь не так часто им удается поймать птицу – разве что слабую, нелетающую или ту, что разинула рот", - написали в заповеднике.

Отметим, что рыжий лис – это всеядный хищник. Чаще всего он охотится на мышей, крыс, зайцев, кроликов, ящериц и даже насекомых. А если голоден, то может есть овощи, фрукты, ягоды, грибы и домашних кур, если доберется до деревенского курятника.

Именно за свое "рыльце в пушку" этот зверь и имеет среди людей недобрую славу. Но на этот раз в его зубах - законная добыча.

Рыжего лиса заметили в Чернобыле (фото:facebook.com/zapovidnyk2018)

Лиса способна издавать звуки, напоминающие тявкающий лай собаки. Лисицы – это хищники, поэтому их основной рацион состоит из животной пищи. Лисы охотятся как на мелких животных (полевок, мышей, хомяков), так и на более крупных (зайцев и детенышей косуль).

Кстати, лиса действительно заметает следы хвостом, но, по словам специалистов, не специально, он просто волочится по снегу. Но если за ней гонятся охотники с собаками, она начинает следы еще и запутывать.