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"Поймал деликатес": в Чернобыле показали всеядного хищника (фото)

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Чернобыль, Среда 05 апреля 2023 11:49
"Поймал деликатес": в Чернобыле показали всеядного хищника (фото) В Чернобыле показали лиса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике комфортно чувствуют себя все виды животных. У них есть все необходимое - укрытие и еда. Так, в фото-ловушку попала и лисица, поймавшая добычу.

Ее снимок опубликовали на странице заповедника в Facebook.

Удачная охота

Так, рыжему лису удалось поохотиться на кого-то из пернатых лесных обитателей (скорее всего, самку тетерева).

"На самом деле, условные "курочки" для лис – настоящий деликатес, ведь не так часто им удается поймать птицу – разве что слабую, нелетающую или ту, что разинула рот", - написали в заповеднике.

Отметим, что рыжий лис – это всеядный хищник. Чаще всего он охотится на мышей, крыс, зайцев, кроликов, ящериц и даже насекомых. А если голоден, то может есть овощи, фрукты, ягоды, грибы и домашних кур, если доберется до деревенского курятника.

Именно за свое "рыльце в пушку" этот зверь и имеет среди людей недобрую славу. Но на этот раз в его зубах - законная добыча.

&quot;Поймал деликатес&quot;: в Чернобыле показали всеядного хищника (фото)

Рыжего лиса заметили в Чернобыле (фото:facebook.com/zapovidnyk2018)

Лиса способна издавать звуки, напоминающие тявкающий лай собаки. Лисицы – это хищники, поэтому их основной рацион состоит из животной пищи. Лисы охотятся как на мелких животных (полевок, мышей, хомяков), так и на более крупных (зайцев и детенышей косуль).

Кстати, лиса действительно заметает следы хвостом, но, по словам специалистов, не специально, он просто волочится по снегу. Но если за ней гонятся охотники с собаками, она начинает следы еще и запутывать.

Напомним, что в Чернобыле засветился красавец-зверь из Красной книги.

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