Олена Тополя вперше за довгий час показала молодшу доньку, яка помітно підросла (відео)

"Марійка передає всім вітаннячко", - підписала вона відео, на якому донька позує з різними кумедними виразами обличчя.

Зазначимо, що артистка не часто ділиться фото і відео з 4-річною дівчинкою у своєму блозі, показуючи її лише мигцем.

Як відреагували в мережі

Фоловери Олени Тополі одразу ж взялися коментувати її нове відео, вирішуючи, на кого більше схожа дівчинка - на маму чи на тата:

"Копія тата"

"Така мамина копія"

"Татова доця"

"Схожа на тата"

"Татова"

"Сонечко"

"Така мила".

Олена Тополя, Тарас Тополя і сини (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Нагадаємо, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя та Олена Кучер одружилися 2013 року. Того ж року в них народився первісток Роман, 2015-го - син Марк, 2020-го - донька Марія.

На початку повномасштабного вторгнення РФ співачка разом із дітьми виїхала до США. Там вона з двома синами та донькою жила в мами Тараса Тополі, яка вже давно проживає в цій країні. Артистка розповідала, що життя там дуже дороге. До Києва вони повернулися у вересні 2023 року.

Тарас Тополя в одному з інтерв'ю розповідав, що виховує дітей досить суворо. Грати в планшеті дітям дозволяють лише пів години на день із таймером. Також батьки вигадали цілу систему мотивації, щоб діти вчилися і прагнули дізнаватися щось нове. Наприклад, середня дитина займається музикою. І якщо вона показує хороші успіхи, їй за це платять гроші.

ОленаТополя з дітьми та чоловіком (фото: instagram.com/alyoshasinger)