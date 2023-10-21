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Більше не Alyosha. Дружина Тараса Тополі змінила псевдонім

Субота 21 жовтня 2023 13:36
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Більше не Alyosha. Дружина Тараса Тополі змінила псевдонім Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Alyosha та дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі неочікувано змінила свій псевдонім.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку виконавиці.

Alyosha змінила псевдонім

Ще місяць тому артистка зізнавалася, що хоче змінити своє сценічне ім’я, і ось нарешті вона наважилася це зробити.

Більше не Alyosha. Дружина Тараса Тополі змінила псевдонім

Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Тепер співачка буде виступати як Олена Тополя.

Про це стало відомо після опублікованої нею афіші концерту, який відбудеться 21 жовтня у Новому Роздолі.

Більше не Alyosha. Дружина Тараса Тополі змінила псевдонім

Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Зазначимо, що Тополя - це прізвище чоловіка виконавиці, музиканта Тараса Тополі. Дівоче ж прізвище зірки - Кучер.

Реакція юзерів на нове сценічне ім’я

Українці підтримали знаменитість у зміні її псевдоніму, зазначивши, що Олені личить це прізвище на афіші.

  • Олена Тополя - це дуже красиво
  • Як крутезно звучить Олена Тополя
  • Нехай нове сценічне ім'я принесе вам ще більший успіх
  • Нове ім'я набагато краще звучить
  • Таке ім'я дуже вам пасує

Більше не Alyosha. Дружина Тараса Тополі змінила псевдонім

Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Нагадаємо, раніше Олена Тополя розповідала, скільки їй обійшлося життя у США.

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Тарас Тополя Alyosha звезды шоу-бизнеса