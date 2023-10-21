Більше не Alyosha. Дружина Тараса Тополі змінила псевдонім

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку виконавиці.

Alyosha змінила псевдонім

Ще місяць тому артистка зізнавалася, що хоче змінити своє сценічне ім’я, і ось нарешті вона наважилася це зробити.

Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Тепер співачка буде виступати як Олена Тополя.

Про це стало відомо після опублікованої нею афіші концерту, який відбудеться 21 жовтня у Новому Роздолі.

Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Зазначимо, що Тополя - це прізвище чоловіка виконавиці, музиканта Тараса Тополі. Дівоче ж прізвище зірки - Кучер.

Реакція юзерів на нове сценічне ім’я

Українці підтримали знаменитість у зміні її псевдоніму, зазначивши, що Олені личить це прізвище на афіші.

Олена Тополя - це дуже красиво

Як крутезно звучить Олена Тополя

Нехай нове сценічне ім'я принесе вам ще більший успіх

Нове ім'я набагато краще звучить

Таке ім'я дуже вам пасує

Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)