Більше не Alyosha. Дружина Тараса Тополі змінила псевдонім
Співачка Alyosha та дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі неочікувано змінила свій псевдонім.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку виконавиці.
Alyosha змінила псевдонім
Ще місяць тому артистка зізнавалася, що хоче змінити своє сценічне ім’я, і ось нарешті вона наважилася це зробити.
Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Тепер співачка буде виступати як Олена Тополя.
Про це стало відомо після опублікованої нею афіші концерту, який відбудеться 21 жовтня у Новому Роздолі.
Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Зазначимо, що Тополя - це прізвище чоловіка виконавиці, музиканта Тараса Тополі. Дівоче ж прізвище зірки - Кучер.
Реакція юзерів на нове сценічне ім’я
Українці підтримали знаменитість у зміні її псевдоніму, зазначивши, що Олені личить це прізвище на афіші.
- Олена Тополя - це дуже красиво
- Як крутезно звучить Олена Тополя
- Нехай нове сценічне ім'я принесе вам ще більший успіх
- Нове ім'я набагато краще звучить
- Таке ім'я дуже вам пасує
Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Нагадаємо, раніше Олена Тополя розповідала, скільки їй обійшлося життя у США.