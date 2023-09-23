1500 лише за садочок! Alyosha розповіла про дороге життя у США
Українська співачка Alyosha з дітьми нещодавно повернулася зі США до України. Вона відверто зізнається: обійшлося їй там життя дуже дорого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю виконавиці для програми "Неймовірна правда про зірок".
Життя у США - не дешеве
За словами артистки, в Америці їй гріх було на щось жалітись.
Вона жила у місті Нью-Джерсі, у будинку мами її чоловіка Тараса Тополі, в якому був басейн.
На питання журналістки, скільки потрібно для комфортного життя у США, знаменитість відповіла, що це як мінімум 3000 долларів, які йдуть лише на житло.
Alyosha з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Якщо у школу її дітей взяли безкоштовно, то вартість садочку, зізнається вона, дуже дорога - 1500 доларів в місяць.
"Також обслуговування машини - це 1000 долларів, плюс харчування. В цілому, для мінімального комфорту потрібно 5000", - зазначила Альоша.
Артистка додала, що відчути себе своєю у такій омріяній для багатьох країні вона так і не змогла.
"Без чоловіка мені було там дуже важко", - сказала співачка.
Як зустрів артистку Тарас Тополя
Соліст гурту "Антитіла", який більше року жив сам, не приховує: він не любить, коли удома безлад.
Але, після довгої розлуки з родиною, він насолоджується тим, що навколо розкидані речі, дитячий регіт, шум та пилюка.
Співачка з Тарасом Тополею (фото: instagram.com/alyoshasinger)
До слова, раніше Alyosha розповідала, чим відрізняються школи в США від українських.
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