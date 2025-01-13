Певица Елена Тополя впервые за долгое время показала младшую дочь, которая заметно подросла (видео)

"Марийка передает всем привет", - подписала она видео, на котором дочка корчит забавные рожицы.

Отметим, что артистка не часто делится фото и видео с 4-летней девочкой в своем блоге, показывая ее лишь мельком.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Елены Тополи тут же принялись комментировать ее новое видео, решая, на кого больше похожа малышка - на маму или на папу:

"Копия папы"

"Такая мамина копия"

"Папина доця"

"Похожа на папу"

"Папина"

"Солнышко"

"Такая милая".

Елена Тополя, Тарас Тополя и сыновья (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Напомним, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя и Елена Кучер поженились в 2013 году. В том же году у них родился первенец Роман, в 2015-м - сын Марк, в 2020-м - дочь Мария.

В начале полномасштабного вторжения РФ певица вместе с детьми выехала в США. Там она с двумя сыновьями и дочерью жила у мамы Тараса Тополи, которая уже давно проживает в этой стране. Артистка рассказывала, что жизнь там очень дорогая. В Киев они вернулись в сентябре 2023 года.

Тарас Тополя в одном из интервью рассказывал, что воспитывает детей достаточно строго. Играть в планшете детям разрешают всего полчаса в день с таймером. Также родители придумали целую систему мотивации, чтобы дети учились и стремились узнавать что-то новое. Например, средний ребенок занимается музыкой. И если он показывает хорошие успехи, ему за это платят деньги.

ЕленаТополя с детьми и супругом (фото: instagram.com/alyoshasinger)