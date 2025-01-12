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Зірка "Холостяка" вперше стала мамою і показала фото малюка

Неділя 12 січня 2025 16:32
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Зірка "Холостяка" вперше стала мамою і показала фото малюка Яна Станішевська (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Автор: Іванна Пашкевич

Фіналістка 3-го сезону проєкту "Холостяк" Яна Станішевська вперше стала мамою і показала фото малюка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням Instagram екс-учасниці реаліті.

Блогерка поділилася радісною новиною, опублікувавши зворушливий кадр з ніжкою синочка.

Хлопчик, якого новоспечені батьки назвали Тео, народився в одному з пологових у Кенії.

"Здається прийшов час поділитись і з вами. Наш синочок Тео. Офіційно мама та тато", - написала зірка мережі.

Зірка &quot;Холостяка&quot; вперше стала мамою і показала фото малюка

Яна Станішевська вперше стала мамою (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Нагадаємо, Яна Станішевська - українська блогерка та учасниця третього сезону реаліті-шоу "Холостяк", який став найскандальнішим. У фіналі головний герой, пластичний хірург Андрій Іскорнєв, обрав Анну Козир, проте на проєкті від нього завагітніла Станішевська.

Зірка &quot;Холостяка&quot; вперше стала мамою і показала фото малюка

Яна Станішевська з Андрієм Іскорнєвим (скріншот)

Після фіналу чоловік кинув переможницю й став будувати стосунки з Яною, але дівчина втратила дитину. Невдовзі Іскорнєв залишив її і закрутив роман з третьою учасницею.

До слова, у жовтні 2014 року Станішевська вийшла заміж за свого однокласника Віктора. Нині подружжя проживає в Кенії.

Зірка &quot;Холостяка&quot; вперше стала мамою і показала фото малюкаЗірка &quot;Холостяка&quot; вперше стала мамою і показала фото малюкаЗірка &quot;Холостяка&quot; вперше стала мамою і показала фото малюка

Яна Станішевська з чоловіком (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

До слова, раніше Решетник відреагував на публічну сварку Інни та Терена з "Холостяка".

Також ми писали, що переможниця "Холостяка" терміново евакуюється з будинку в Лос-Анджелесі.

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