Певица Елена Тополя впервые за долгое время показала младшую дочь, которая заметно подросла (видео)
Певица Елена Тополя, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha, впервые за долгое время показала, как выглядит ее младшая дочь Мария.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, опубликованное в Instagram знаменитости.
"Марийка передает всем привет", - подписала она видео, на котором дочка корчит забавные рожицы.
Отметим, что артистка не часто делится фото и видео с 4-летней девочкой в своем блоге, показывая ее лишь мельком.
Как отреагировали в сети
Фолловеры Елены Тополи тут же принялись комментировать ее новое видео, решая, на кого больше похожа малышка - на маму или на папу:
- "Копия папы"
- "Такая мамина копия"
- "Папина доця"
- "Похожа на папу"
- "Папина"
- "Солнышко"
- "Такая милая".
Елена Тополя, Тарас Тополя и сыновья (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Напомним, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя и Елена Кучер поженились в 2013 году. В том же году у них родился первенец Роман, в 2015-м - сын Марк, в 2020-м - дочь Мария.
В начале полномасштабного вторжения РФ певица вместе с детьми выехала в США. Там она с двумя сыновьями и дочерью жила у мамы Тараса Тополи, которая уже давно проживает в этой стране. Артистка рассказывала, что жизнь там очень дорогая. В Киев они вернулись в сентябре 2023 года.
Тарас Тополя в одном из интервью рассказывал, что воспитывает детей достаточно строго. Играть в планшете детям разрешают всего полчаса в день с таймером. Также родители придумали целую систему мотивации, чтобы дети учились и стремились узнавать что-то новое. Например, средний ребенок занимается музыкой. И если он показывает хорошие успехи, ему за это платят деньги.
ЕленаТополя с детьми и супругом (фото: instagram.com/alyoshasinger)