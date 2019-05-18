Создайте им неудобства: сеть бурно отреагировала на "угрозы" Зеленского Раде

Владимир Зеленский записал новое видеообращение по поводу предстоящей инаугурации, в котором пригрозил Верховной Раде создать ей проблемы за то, что она утвердила дату официального вступления Зеленского в должность президента 20 мая, а не 19-го, как настаивала команда новоизбранного президента. Об этом Владимир Зеленский заявил на своей официальной Facebook-странице.

Владимир Зеленский, недавно получивший советы от Петра Порошенко, извинился перед киевлянами и гостями столицы от своего имени а также от имени Верховной Рады. Дело в том, что 20 мая киевляне столкнутся с неудобностями из-за перекрытии ряда улиц и изменения работы транспорта в понедельник, 20 мая.

"Извините, пожалуйста, извините все, извините нас, извините Верховную Раду. Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им", - заявил Зеленский.

Зеленский пригрозил Верховной Раде (видео: facebook.com/zelenskiy95)

Пользователи сети бурно отреагировали на заявление Зеленского. Они оставляют множество комментариев.

Самый интеллигентный, самый воспитанный, самый толерантный, самый красивый, самый приятный из всех президентов!

Никогда не смотрела инаугурации президентов, а 20 мая обязательно посмотрю! В добрый путь и удачи во всех делах!

Достал своими шантажами, "они мне я им", это президент или пацан с подворотни? Это же уже невозможно и противно слушать.

Спасибо за уважительное отношение к народу и открытый диалог.

Зеленский пригрозил Верховной Раде (скрин: facebook.com/zelenskiy95)

Владимир, я прошу прощения, но почему Вы такой запухший? Вероятно очень волнуетесь перед инаугурацией?

Не понимаю, зачем перекрывать. На велике приехал, та и все. Или про слугу народа, который ездит на велике, это была на*бка?

Владимир, ты работать вообще собираешься или только видосы снимать? Кстати, кто-то обещал, что перекрытия не будет...

Зеленский пригрозил Верховной Раде (скрин: facebook.com/zelenskiy95)

Опять Рада виновата, снова жевания соплей. Кто-то виноват, а Зеленский святоша. Давай уже по сути и к труду, достаточно манипуляций.

А говорил, что не будет перекрывать дороги...

Владимир Александрович, спасибо за разъяснения.

Эти неудобства ничто, по сравнению с теми неудобствами, которые сидят в Верховной Раде.

Надеемся, Вы их уберете всех вместе очень быстро.

Владимир Александрович, гоните эту Раду. Ваши 75 процентов и есть выбор народа. А эти пауки в Раде, ой в банке, сами себя не сожрут. Гоните их!

Напомним, сеть бурно отреагировала на утверждение Верховной Радой даты инаугурации на 20 мая.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский на 75-ю годовщину депортации крымских татар высказался о Крыме.