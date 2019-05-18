Створіть їм незручності: мережа бурхливо відреагувала на "загрози" Зеленського Раді

Володимир Зеленський записав нове відеозвернення з приводу майбутньої інавгурації, в якому пригрозив Верховній Раді створити їй проблеми через те, що вона затвердила дату офіційного вступу Зеленського на посаду президента 20 травня, а не 19-го, як наполягала команда новообраного президента. Про це Володимир Зеленський заявив на своїй офіційній Facebook-сторінці.

Володимир Зеленський, який нещодавно отримав поради від Петра Порошенка, вибачився перед киянами та гостями столиці від свого імені, а також від імені Верховної Ради. Справа в тому, що 20 травня кияни зіткнутиься з незручностями через перекриття ряду вулиць і зміну роботи транспорту у понеділок, 20 травня.

"Вибачте, будь ласка, вибачте всі, вибачте нас, вибачте Верховну Раду. Рада створила незручності нам, ми, обіцяю, зробимо їм", - заявив Зеленський

Зеленський пригрозив Верховній Раді (відео: facebook.com/zelenskiy95)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на заяву Зеленського. Вони залишають безліч коментарів.

Самий розумний, самий вихований, найбільш толерантний, самий гарний, самий приємний з усіх президентів!

Ніколи не дивилася інавгурації президентів, а 20 травня обов'язково подивлюся! У добрий путь і удачі у всіх справах!

Дістав своїми шантажами, "вони мені я їм", це президент чи пацан з підворіття? Це ж вже неможливо і гидко слухати.

Спасибі за шанобливе ставлення до народу і відкритий діалог.

Зеленський пригрозив Верховній Раді (скрін: facebook.com/zelenskiy95)

Володимир, я перепрошую, але чому Ви такий запухлий? Ймовірно дуже хвилюєтеся перед інавгурацією?

Не розумію, навіщо перекривати. На велосипеді приїхав, та і все. Або про слугу народу, який їздить на велосипеді, це була на*бка?

Володимир, ти працювати взагалі збираєшся або тільки відоси знімати? До речі, хтось обіцяв, що перекриття не буде...

Зеленський пригрозив Верховній Раді (скрін: facebook.com/zelenskiy95)

Знову Рада винна, знову жування соплів. Хто винен, а Зеленський святоша. Давай вже, по суті, і до праці, досить маніпуляцій.

А казав, що не буде перекривати дороги...

Володимир Олександрович, дякую за роз'яснення.

Ці незручності ніщо, порівняно з тими незручностями, які сидять у Верховній Раді.

Сподіваємося, Ви їх приберете всіх разом дуже швидко.

Володимир Олександрович, женіть цю Раду. Ваші 75 відсотків і є вибір народу. А ці павуки в Раді, ой у банку, самі себе не зжеруть. Женіть їх!

Нагадаємо, мережа бурхливо відреагувала на затвердження Верховною Радою дати інавгурації на 20 травня.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський на 75-ту річницю депортації кримських татар висловився про Крим.