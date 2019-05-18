Долгим будет путь: Зеленский сделал заявление о Крыме

Зеленский перед инаугурацией сделал заявление о Крыме – реакция сети (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Владимир Зеленский на 75-ю годовщину депортации крымских татар высказался о Крыме

Владимир Зеленский перед скорой инаугурацией заявил, что путь по возвращению Крыма будет долгим. Об этом он заявил в день памяти о начале депортации крымских татар, на 75-ю годовщину страшных событий. Памятную публикацию новоизбранный президент Украины разместил в своем Facebook.

"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа – никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они вновь стали жертвами репрессий – как и те, кто остался верен Украине в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними ежедневно. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!" – написал Зеленский.

Зеленский перед инаугурацией сделал заявление о Крыме – реакция сети (скриншот)

В сети по-разному отреагировали на заявление будущего гаранта:

А в Киеве сегодня и завтра праздник - день Европы, фестиваль уличной музыки, концерты и киевляне отмечают, думаю, в остальных городах тоже))))) И в прошлом году было так же. Наши власти даже праздник этот не перенесли, но на Зеленского все депутаты накинулись будто он дискотеку предлагал в Зраде 19-го устроить. Моралисты, смотрю, тут такие все собрались. Инаугурацию - обычную официальную процедуру нельзя проводить, но вообще плясать, петь и веселиться всем остальным на дне Европы можно. Бесят все эти так называемые моралисты. Одно лицемерие вокруг.

Я родилась и прожила 33 года в Крыму, сейчас там осталась дочь с внучками, могилы моих близких и я понимаю, как невыносимо тяжело, когда крадут твою родину. Но мои страдания - ничто по сравнению со страданиями татарского народа. Еще живы свидетели трагедии татар и кровь стынет в жилах от их рассказов. Сейчас местные власти их преследуют. Мы все не оставляем надежды на освобождение Крыма от оккупации. Поверьте, страдают не только татары, другие жители тоже оказались заложниками, об этом говорят мои одноклассники, сокурсники, друзья.

Владимир Александрович, мы Вам верим! Верим, что мы все вместе освободим и родину крымских татар, и восточные территории от оккупации. Мы Вас всячески будем поддерживать. Все будет ЗЕ!

Украина обязательно вернет Крым, если станет успешной страной, если украинец будет модным и самым богатым в мире, именно такие высокие цели надо ставить нашей стране, чтобы чего-то добиться. Также считаю, что государству следует больше "позволять", а не "запрещать", государство должно разрушить схемы коррупции, воровства и уйти из экономики, государство должно стать арбитром, а не участником экономических отношений между собой и людьми. Я очень надеюсь, что мы вместе сможем сломать старую постсоветскую систему и изменить правила игры, сделать их равными для всех, сделать один закон для всех! От этого зависит, как быстро Крым будет деоккупирован.

Во время ВОВ крымские татары поддержали пришедших в Крым фашистов... то что они творили со своими земляками в то время можно почитать в свободных источниках... выселив их из Крыма, Сталин спас им жизни... от грядущего народного возмездия... Не переворачивайте историю... и не путайте причины и следствия…

Зеленский перед инаугурацией сделал заявление о Крыме – реакция сети (скриншот)

Напомним, что РФ не пригласили для участия в церемонии инаугурации Зеленского.

До этого Зеленский в день инаугурации пригласил украинцев в Мариинский парк.

Также сообщалось, что Порошенко уволил двух советников президента.