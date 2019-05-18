ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сам разберется: сеть бурно отреагировала на советы Порошенко Зеленскому

STYLERЖизнь    18.05.2019 - 20:02
Сам разберется: сеть бурно отреагировала на советы Порошенко Зеленскому
Петр Порошенко (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Петр Порошенко дал советы новому главе государства

Петр Порошенко надеется, что новый президент Украины Владимир Зеленский продолжит движение страны в Европейский союз, поскольку большинство украинцев поддерживают такое развитие.

Порошенко также дал несколько установок новому главе государства. Он посоветовал сохранить доверие и солидарность Европейского союза с Украиной.  Порошенко призвал укрепить проукраинскую международную солидарность мира, международную коалицию в мире в поддержку Украины, которая противостоит агрессии РФ.

Порошенко также подчеркнул важность продолжения усиления санкционного давления на Россию.

Пользователи сети отреагировали на это.

  • Типа ты обязан продолжить "мое великое историческое дело";
  • Зеленский сам разберется куда идти;
  • Никто нас в ту Европу еще не берет. И президент сам разберется без шоколадных подсказок. Они ему потом дорого обойдутся.

Сам разберется: сеть бурно отреагировала на советы Порошенко Зеленскому

Скриншот с Facebook

  • Украинцы будут настаивать, чтобы новый президент продолжал развитие Украины в европейском направлении!
  • Такое впечатление, что придет и проверит;

Сам разберется: сеть бурно отреагировала на советы Порошенко Зеленскому

Скриншот с Facebook

  • Еще один Кашпировский. Установки на зоне будет делать.
  • Для начала, нужно хотя бы начать борьбу с коррупцией, а уж потом говорить о какой-то Европе.

Напомним, что Владимир Зеленский на 75-ю годовщину депортации крымских татар высказался о Крыме.

Ранее сообщалось, что Зеленский в день инаугурации пригласил украинцев в Мариинский парк.

В МИД сообщили, сколько иностранных представителей будут на инаугурации Зеленского Порошенко: Украина должна усилить международную поддержку в борьбе за Крым
Новости Украины Владимир ЗеленскийПорошенко Петр
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь