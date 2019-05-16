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Все равно 19-е! Сеть бурно отреагировала на дату инаугурации Зеленского

STYLERПерсоны    16.05.2019 - 14:14
Все равно 19-е! Сеть бурно отреагировала на дату инаугурации Зеленского
Фото: коллаж РБК-Украина

Верховная Рада решила провести инаугурацию Владимира Зеленского 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая в десять часов утра. Такое решение приняла сегодня Верховная Рада. В сети активно отреагировали на "вердикт", и в комментариях звучат разные мнения - от полного одобрения до негативных эмоций и сарказма.

Длительный процесс назначения даты проведения церемонии вступления на пост президента, который приковал внимание многих украинцев и сопровождался рядом ультимативных заявлений и критики со стороны новоизбранного главы государства в адрес народных депутатов, завершился не на варианте, на котором изначально настаивал Зеленский - 19 мая.

Отметим, что сам Зеленский хотел провети мероприятие 19 мая, хотя в этот день в Украине будут чтить жертв политических репрессий. 

За дату 20 мая проголоссовали 315 народных депутатов. Постановления по 19-му числу не набрали необходимого количества голосов.

Все равно 19-е! Сеть бурно отреагировала на дату инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: РБК-Украина)

Пользователи сети, сторонники Зеленского, поздравляют его с долгожданным определением даты инаугурации и желают успехов. Кое-кто шутит, вспоминая поверье о "сложности" понедельника, и находит в этом определенный символизм.

  • "Президент Зеленский, поздравляю с датой инаугурации 20 мая 2019 года, удачи и успехов, с богом";
  • "20 мая - День Европы. Будем надеяться, что это хороший знак";
  • "Молодец президент! Я думаю неспроста была обозначена противоречивая дата 19 мая, чтобы получить ближайшую. Респект!"
  • "Президент Зе рождается в понедельник? Как-то сильно символично";
  • "Что за власть?! Почему все важные решения для страны принимаются в не правильные дни. Ведь 19 число - лучший день для приведения к присяге. Об этом говорили и нумерологи"...

Все равно 19-е! Сеть бурно отреагировала на дату инаугурации Зеленского

Все равно 19-е! Сеть бурно отреагировала на дату инаугурации Зеленского

Скрин комментариев: facebook.com/www.rbc.ua

Также в комментариях под сообщением команды Зеленского пользователи сети продолжили тему нумерологии и даже смогли "вывести" формулу, согласно которой 20 мая - в то же время и 19-е. Помимо упражнений с цифрами, некоторые предвещают тяжелую работу между новым президентом и парламентом в ближайшие полгода - до выборов Верховной Рады нового созыва. А также высказывается мнение, что на решение депутатов повлияли послы Европарламента.

Все равно 19-е! Сеть бурно отреагировала на дату инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: РБК-Украина)

  • "20.05.2019. С точки зрения нумерологии 2 + 0 + 0 + 5 + 2 + 0 + 1 + 9 = 19. Поэтому, как ни крути, а все равно 19!"
  • "Если уж до конца правильнее 19 раскладывать на 1 и 9, вы же все числа двузначные разложили";
  • "Хорошо хоть 20, но все равно по-своему, думаю это сигнал, что все будет очень тяжелая борьба между президентом и ВР";
  • "А на инаугурации президента Украины будет присутствовать Руслана Лыжичко, которая обещала себя сжечь, если президентом станет В.Зеленский?! Жду Fire- шоу от нее";

Все равно 19-е! Сеть бурно отреагировала на дату инаугурации Зеленского

Скрин комментариев: facebook.com/ze2019official

  • "Дай Бог! Но - есть несколько "но"... Украина-ненька у нас Единая! Это первое "но"! Второе "но" - у каждого из нас Украина какая-то отдельная, я бы сказал - "личная"... и эти "личностные" здорово не похожи на Единую Неньку... Но я очень надеюсь на то, что господин президент это понимает! Ему только надо помнить, что "ахметки", "хвирташи", "коломойски" и другие, как раз и живут в своей "личной" Украине - и уже объединились с теми, кто так и хочет жить "отдельно" от Неньки... - это самое главное "но"!"
  • "Владимир Александрович, со всем уважением, но нельзя делать инаургувацию 20-го числа - эта дата совпадает с датой выхода третьего эпизода первого сезона сериала "Чернобыль" от НВО! Проявите мудрость и сдержанность: дайте людям возможность не разрываться в понедельник между двумя любимыми сериалами! Давайте уже после первого сезона!"
  • "Если бы не G7, то еще бы тянули. Благодарим послам Европарламента!"

Все равно 19-е! Сеть бурно отреагировала на дату инаугурации Зеленского

Все равно 19-е! Сеть бурно отреагировала на дату инаугурации Зеленского

Все равно 19-е! Сеть бурно отреагировала на дату инаугурации Зеленского

Скрин комментариев: facebook.com/ze2019official

Как сообщалось, недавно Владимир Зеленский жестко прокомментировал ситуацию с назначением Верховной Радой даты инаугурации и обвинил народных депутов во лжи. 

Напомним, что фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

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