Создайте им неудобства: сеть бурно отреагировала на "угрозы" Зеленского Раде

Владимир Зеленский пообещал создать Раде проблемы
Владимир Зеленский записал новое видеообращение по поводу предстоящей инаугурации, в котором пригрозил Верховной Раде создать ей проблемы за то, что она утвердила дату официального вступления Зеленского в должность президента 20 мая, а не 19-го, как настаивала команда новоизбранного президента. Об этом Владимир Зеленский заявил на своей официальной Facebook-странице.
Владимир Зеленский, недавно получивший советы от Петра Порошенко, извинился перед киевлянами и гостями столицы от своего имени а также от имени Верховной Рады. Дело в том, что 20 мая киевляне столкнутся с неудобностями из-за перекрытии ряда улиц и изменения работы транспорта в понедельник, 20 мая.
"Извините, пожалуйста, извините все, извините нас, извините Верховную Раду. Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им", - заявил Зеленский.
Зеленский пригрозил Верховной Раде (видео: facebook.com/zelenskiy95)
Пользователи сети бурно отреагировали на заявление Зеленского. Они оставляют множество комментариев.
Зеленский пригрозил Верховной Раде (скрин: facebook.com/zelenskiy95)
Зеленский пригрозил Верховной Раде (скрин: facebook.com/zelenskiy95)
Напомним, сеть бурно отреагировала на утверждение Верховной Радой даты инаугурации на 20 мая.
Также мы сообщали, что Владимир Зеленский на 75-ю годовщину депортации крымских татар высказался о Крыме.