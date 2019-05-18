Створіть їм незручності: мережа бурхливо відреагувала на "загрози" Зеленського Раді

Володимир Зеленський пообіцяв створити Раді проблеми
Володимир Зеленський записав нове відеозвернення з приводу майбутньої інавгурації, в якому пригрозив Верховній Раді створити їй проблеми через те, що вона затвердила дату офіційного вступу Зеленського на посаду президента 20 травня, а не 19-го, як наполягала команда новообраного президента. Про це Володимир Зеленський заявив на своїй офіційній Facebook-сторінці.
Володимир Зеленський, який нещодавно отримав поради від Петра Порошенка, вибачився перед киянами та гостями столиці від свого імені, а також від імені Верховної Ради. Справа в тому, що 20 травня кияни зіткнутиься з незручностями через перекриття ряду вулиць і зміну роботи транспорту у понеділок, 20 травня.
"Вибачте, будь ласка, вибачте всі, вибачте нас, вибачте Верховну Раду. Рада створила незручності нам, ми, обіцяю, зробимо їм", - заявив Зеленський
Зеленський пригрозив Верховній Раді (відео: facebook.com/zelenskiy95)
Користувачі мережі бурхливо відреагували на заяву Зеленського. Вони залишають безліч коментарів.
Зеленський пригрозив Верховній Раді (скрін: facebook.com/zelenskiy95)
Зеленський пригрозив Верховній Раді (скрін: facebook.com/zelenskiy95)
Нагадаємо, мережа бурхливо відреагувала на затвердження Верховною Радою дати інавгурації на 20 травня.
Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський на 75-ту річницю депортації кримських татар висловився про Крим.